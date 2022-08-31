Не шикуем: Больше половины доходов жителя Тверской области уходит на еду и ЖКХ

Проедаем денежки. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По данным различных исследований, жители нашей страны в среднем хотели бы иметь в распоряжении ежемесячно хотя бы 131-158 тысяч рублей. «Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!..» Но статистика, как это часто бывает, к желаниям отдельного индивида равнодушна.

Тверьстат опубликовал свежие данные о доходах жителей Тверской области по состоянию на II квартал 2022 года. Посмотрим, насколько реалии приблизились к нашим мечтам.

НОМИНАЛЬНО РАСТЁТ, РЕАЛЬНО ПАДАЕТ

Среднедушевой доход в Тверской области на II квартал 2022 года - 34 789 руб.

Номинально средние доходы за год (во II квартале 2022 года по сравнению со II кварталом 2021 года) подросли, причём неплохо: на 16,3%.

Однако с учётом роста цен реальные доходы снизились на 3,1%. То есть, располагая большими деньгами, купить на них мы можем меньше, чем год назад.

ТРАТИМ БОЛЬШЕ

Несмотря на падение реальных доходов, имеющихся денег хватает, говорит статистика. По данным специалистов, наши расходы на покупку товаров и оплату услуг за год выросли на 9,1% и составляют в среднем 27 234 руб. в месяц.

Это означает, что после оплаты всего необходимого у нас в кармане ещё должно оставаться около 7,5 тысячи рублей.

ТРАТИМ НА ЕДУ И ЖКХ

Как же мы тратим эти деньжищи? Более половины наших расходов приходится на питание и оплату «коммуналки». Если верить данным Росстата за I квартал 2022 года (более свежая информация ещё не опубликована), рейтинг основных трат жителя Тверской области таков:

- 42,5% - на питание;

- 12,1% - на жилищные услуги, воду, электроэнергию и т.д.;

- 7,2% - на транспорт;

- 5,7% - на одежду и обувь;

- 5,6% - на мебель, бытовую технику и ремонт;

- 4,9% - на услуги здравоохранения;

- 4,7% - на алкоголь и табак;

- 1,9% - на рестораны, кафе, гостиницы;

- 1,2% - на образование.

Итого, если обратиться к статистике доходов, на еду у нас ежемесячно должно уходить порядка 14 785 рублей в месяц, а на ЖКХ - 4 210 рублей. Напомним, эту долю мы высчитываем из общей суммы доходов (не зарплаты).

А ЧТО ЖЕ ЗАРПЛАТЫ?

Среднемесячная зарплата в целом по региону в июне 2022 года составила 47 688 рублей. За год (с июня-2021 по июнь-2022) она увеличилась на 12,7%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тверская область улучшила позиции в рейтинге рынка труда

Воодушевляет: специалисты повысили оценку Тверской области по части эффективности рынка труда. Исследование подготовило агентство «РИА Рейтинг».

Среди 85 регионов страны наш регион оказался на 28-м месте рейтинга. По оценке от 1 до 100 рынок труда в Тверской области оценили на 64,1 балла (год назад было 59,8). В оценку входили восемь показателей, характеризующих зарплаты, условия труда, уровень занятости и так далее.

Тверская область влилась в основную тенденцию. Как отмечается в исследовании, увеличение значения рейтингового балла произошло в 79 регионах. Безработица снижается, зарплаты (в том числе и в нашем регионе) растут. Однако реальные наши доходы, как мы писали выше, всё ещё за инфляцией не поспевают.