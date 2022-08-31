Не шикуем: Больше половины доходов жителя Тверской области уходит на еду и ЖКХ

Проедаем денежки.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
По данным различных исследований, жители нашей страны в среднем хотели бы иметь в распоряжении ежемесячно хотя бы 131-158 тысяч рублей. «Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!..» Но статистика, как это часто бывает, к желаниям отдельного индивида равнодушна.
Тверьстат опубликовал свежие данные о доходах жителей Тверской области по состоянию на II квартал 2022 года. Посмотрим, насколько реалии приблизились к нашим мечтам.
Среднедушевой доход в Тверской области на II квартал 2022 года - 34 789 руб.
Номинально средние доходы за год (во II квартале 2022 года по сравнению со II кварталом 2021 года) подросли, причём неплохо: на 16,3%.
Однако с учётом роста цен реальные доходы снизились на 3,1%. То есть, располагая большими деньгами, купить на них мы можем меньше, чем год назад.
Несмотря на падение реальных доходов, имеющихся денег хватает, говорит статистика. По данным специалистов, наши расходы на покупку товаров и оплату услуг за год выросли на 9,1% и составляют в среднем 27 234 руб. в месяц.
Это означает, что после оплаты всего необходимого у нас в кармане ещё должно оставаться около 7,5 тысячи рублей.
Как же мы тратим эти деньжищи? Более половины наших расходов приходится на питание и оплату «коммуналки». Если верить данным Росстата за I квартал 2022 года (более свежая информация ещё не опубликована), рейтинг основных трат жителя Тверской области таков:
- 42,5% - на питание;
- 12,1% - на жилищные услуги, воду, электроэнергию и т.д.;
- 7,2% - на транспорт;
- 5,7% - на одежду и обувь;
- 5,6% - на мебель, бытовую технику и ремонт;
- 4,9% - на услуги здравоохранения;
- 4,7% - на алкоголь и табак;
- 1,9% - на рестораны, кафе, гостиницы;
- 1,2% - на образование.
Итого, если обратиться к статистике доходов, на еду у нас ежемесячно должно уходить порядка 14 785 рублей в месяц, а на ЖКХ - 4 210 рублей. Напомним, эту долю мы высчитываем из общей суммы доходов (не зарплаты).
Среднемесячная зарплата в целом по региону в июне 2022 года составила 47 688 рублей. За год (с июня-2021 по июнь-2022) она увеличилась на 12,7%.
Тверская область улучшила позиции в рейтинге рынка труда
Воодушевляет: специалисты повысили оценку Тверской области по части эффективности рынка труда. Исследование подготовило агентство «РИА Рейтинг».
Среди 85 регионов страны наш регион оказался на 28-м месте рейтинга. По оценке от 1 до 100 рынок труда в Тверской области оценили на 64,1 балла (год назад было 59,8). В оценку входили восемь показателей, характеризующих зарплаты, условия труда, уровень занятости и так далее.
Тверская область влилась в основную тенденцию. Как отмечается в исследовании, увеличение значения рейтингового балла произошло в 79 регионах. Безработица снижается, зарплаты (в том числе и в нашем регионе) растут. Однако реальные наши доходы, как мы писали выше, всё ещё за инфляцией не поспевают.