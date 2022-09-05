Коронавирус в Твери, последние новости на 5 сентября 2022: град в селе и памятник истребителю в Мигалово

Фото: ПТО,VK/ Михайловское сельское поселение.

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 5 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 182 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 170 833 случай заражения.

Выздоровели 163 874 пациента (+150).

Умерли 2763 человека (+1).

Госпитализированных за минувшие сутки нет.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (данные на 12 августа. По стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 599 (+35) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 915 (+16)

Ржев 9168 (+4)

Калининский район 7417 (+10)

Вышневолоцкий городской округ 6826 (+7)

Торжок 5537 (+1)

Кимры 5135 (+6).

Графика: ПТО

Днём 4 сентября в Михайловском сельском поселении под Тверью выпал крупный град. «Прошла тучка, насыпала града», - пишут жители села и постят фото группах градин на зелёной траве в местные паблики.

Заметим, погода продолжает удивлять жителей региона. Воскресный день был холодным и солнечным, временами шли небольшие дождики.

Максимальная температура воздуха составила около +13 градусов, в дневные и вечерние часы до +9.

Предстоящая неделя также будет прохладной. Бабьего лета пока не планируется.

В микрорайоне Мигалово в Твери идёт благоустройство сквера на пересечении улиц Громова и Гайдара. Проект предполагает пешеходные зоны, установку детской и спортивных площадок, вело- и автопарковок, а также работы по озеленению и освещению. В центре сквера появится памятник - самолёт МиГ-23, сообщает ТИА.

Сообщаемся, что сейчас на Мигаловском аэродроме ведется восстановление самолёта.

Самолет эксплуатировался в Польше, потом, после вывода советских войск, был в одном из воинских соединений центральной России, и даже стал памятником, но из-за плохого ухода пришел в негодность.

Лётную машину доставили в Тверь, теперь механики ремонтируют самолёт. Это будет третий по свету самолет-монумент в Твери.