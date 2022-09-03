Коронавирус в Твери, последние новости на 3 сентября 2022: срок за фейки в соцсетях и 2,5 миллиона рублей для лжебанкира

Актуальные данные о распространении ковида в регионе. Фото: ПТО, УМВД по Тверской области, СКР по Тверской области

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 3 сентября 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 180 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 170 651 случай заражения.

Выздоровели 163 724 пациента (+133).

Умерли 2762 человека (0).

Госпитализировано за минувшие сутки 15 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (данные на 12 августа. По стране в целом - 7,4%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 537 (+60) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 889 (+6)

Ржев 9164 (0)

Калининский район 7407 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 6819 (+7)

Торжок 5536 (0)

Кимры 5128 (+4).

Коронавирус в Тверской области на 3 сентября - 2022. Фото: ПТО

Минувший день был богат на дела судебные. Так, двух жителей Конаковкого района будут судить за фейки в соцсетях. По версии следствия, в марте 2022 года в поселке Новозавидовский обвиняемые разместили на своей странице в соцсети видеоролики с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

- В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2022 года обвиняемые, желая сформировать в сознании неопределенного круга лиц негативный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняя каждый отведенную им роль, используя заранее подготовленные краску и трафареты, в деревнях Мокшино, Вараксино, Тешилово, поселке Мирный, поселке городского типа Новозавидовский оскверняли здания и портили имущество в общественных местах, - сообщили в региональном СКР.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

А вот другое дело: лжебанкир выудил у женщины 2,5 миллиона рублей.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Твери и рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что неустановленные лица пытаются оформить крупный кредит на ее имя.

В телефонном разговоре "банкир" убедил потерпевшую, что необходимо срочно перевести все личные средства на "резервный банковский счёт" и подать заявку на "зеркальный" кредит. Женщина сделала все по инструкции и в итоге лишилась 2 550 000 рублей.

Сотрудниками полиции по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.