Выборы 11 сентября 2022 в Тверской области: с чем приходить на участок и кому не дадут проголосовать

Рекламные тумбы в центре Твери напоминают, что скоро выборы. Фото: Избирательная комиссия Тверской области

1. Где и когда?

В Единый день голосования, 11 сентября 2022 года, пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области. Участки будут работать с 8.00 до 20.00. Голосовать будут жители 15 муниципалитетов региона. Там пройдет 21 избирательная кампания. Участие в выборах смогут принять 521 379 избирателей, более половины зарегистрированных избирателей Тверской области.

2. Кого избираем?

Избиратели своими голосами определят, кому достанутся 265 депутатских мандатов: 47 – в представительных органах городских округов, 141 – в представительных органах муниципальных округов, 77 - в Советах депутатов сельских поселений.

На эти мандаты претендует 661 кандидат. Самый высокий конкурс на выборах депутатов Тверской городской Думы – 172 кандидата на 25 мест. Почти семь человек на место.

Избирая новую городскую думу, Тверь косвенно избирает и нового Главу города. Одним из первых вопросов на думском заседании нового созыва станет избрание нового градоначальника. Дело это не одного заседания: там конкурс и отдельная процедура.

3. Кто и с чем может прийти и голосовать?

Можете смело отправляться на избирательный участок по месту жительства если вам уже 18 лет, вы дееспособный гражданин РФ, имеете постоянную регистрацию, по-старому — прописку, в муниципалитете, где проходят выборы и у вас есть паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий. Водительские права не подойдут, так как не содержат информацию о регистрации.

На территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации документами, которые примут на избирательном участке, являются:

- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);

- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта;

- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, по которому гражданин России осуществляет въезд в Российскую Федерацию;

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей.

4. Как найти свой избирательный участок?

Заходим на сайт Избиркома РФ. Кликаем на закладку «Найти свой избирательный участок по месту жительства». Ну а дальше — дело техники.

5. Что делать, если уезжаю из города?

Если в День голосования не сможете прийти на участок, а голосовать страсть как хочется - не отчаивайтесь! Есть варианты.

Досрочное голосование.

Оно проходит сейчас и продлится до 6 сентября в помещениях территориальных избирательных комиссий (их адреса можете узнать на сайте Облизбиркома).

С 7 по 10 сентября досрочно можно проголосовать в помещениях участковых избирательных комиссий.

Но, чтобы проголосовать досрочно, нужно иметь уважительную причину. Это: отпуск, командировка, режим работы или учёбы, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины.

С графиком работы территориальной или участковой избирательной комиссии в дни проведения досрочного голосования можно ознакомиться на сайте ТИК своего муниципального образования.

6. Как проголосовать дома?

Если в День голосования вы не сможете лично прийти и проголосовать по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, вы вправе с 1 сентября и до 14.00 11 сентября 2022 года подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение (в том числе переданное при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования - на дому.

ВАЖНО!

За помощью по любым вопросам, связанным с участием в голосовании, можно обращаться по телефону «Горячей линии» избирательной комиссии Тверской области 8 (4822) 34-81-31.