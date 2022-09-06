Ирина Колесникова: Главная задача депутата – помогать людям

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №17 Ирина Алексеевна Колесникова.

Ирина Колесникова, можно сказать, образцовый кандидат в депутаты Тверской городской Думы. Обладатель уважаемой профессии медика, опытный руководитель, она ещё и парламентарий с солидным стажем – работала в Тверской городской Думе и Законодательном собрании Тверской области. Однако Ирина Алексеевна при всём разностороннем опыте, прежде всего, врач и вопросы здоровья жителей своего избирательного округа она держит на особом контроле.

Ирина Колесникова баллотируется в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №17 – проспект Калинина, бульвар Ногина, улицы Карла Маркса, Красной Слободы, Спартака, Трусова, Коминтерна, Макарова и ряд соседних улиц. На территории округа находится поликлиника №8, которой руководит Ирина Колесникова. Ей, как никому понятны вопросы состояния здоровья жителей Пролетарки. «Эффективную экономику, неравнодушное общество, позитивное будущее могут создавать только здоровые люди. Поэтому вопросам здравоохранения, как врач с многолетним опытом работы и главврач восьмой поликлиники я всегда уделяю особое внимание», – считает Ирина Алексеевна.

«Для нашего избирательного округа и для Твери в целом вновь актуальным становиться вопрос противодействия распространению коронавирусной инфекции. Уже сейчас число заразившихся существенно выросло. Осенью, когда люди вернутся с отдыха и наступит пик сезонных респираторно-вирусных заболеваний, мы ожидаем новый всплеск заражаемости коронавирусом. Я призываю всех вакцинироваться и ревакцинироваться пока ещё есть время. Лучше предотвратить болезнь или перенести её в лёгкой форме, чем расхлёбывать всю полноту последствий. Это касается безопасности и личного благополучия всех людей без исключения, поэтому призываю всех быть благоразумными и ответственными», – заявляет Ирина Колесникова.

В качестве депутата Ирина Алексеевна стала инициатором множества важных проектов в сфере здравоохранения. Среди них «Школа диабета» и открытие при поликлинике №8 консультативно-диагностического центра.

«В регионе активно реализуется нацпроет «Здравоохранение». Его главная задача – увеличить продолжительность жизни людей. В приоритете профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и онкологическая настороженность – выявление и профилактика онкозаболеваний на ранних стадиях, когда их можно успешно лечить. Эти задачи решаются не только административными и организационными методами. В рамках нацпроекта внедряется современные актуальные подходы к лечению людей, обновляется материально-техническая база медучреждений, ремонтируются и строятся новые больницы и поликлиники. Тем не менее, самой актуальной проблемой медицины остается кадровый дефицит. Больницы Твери стараются её решать. Каким-то медучреждениям помогает целевой набор специалистов, кому-то другие методы стимулирования молодых сотрудников. Всё, в конечном счёте, зависит от руководителя – как он организует работу в подведомственной больнице», – говорит Ирина Алексеевна.

Мы попросили Ирину Колесникову рассказать о своём избирательном округе, каковы его особенности?

«На территории 17-го избирательного округа очень разная жилая застройка. Есть частный сектор, у которого свои особенности, есть девятиэтажки на бульваре Ногина, где другие проблемы. Есть довольно старые здания на улице Спартака, в которых живут люди. Там возникали настоящие ЧП. Эти дома нужно расселять. Если же говорить в общем, то для округа актуальная общегородская проблематика – это благоустройство территорий, ЖКХ, водоотведение в частном секторе, освещение, нормативное содержание дорог, но это скорее не проблема. Дороги у нас строят и ремонтируют ударными темпами. Главное следить, чтобы всё делалось вовремя и качественно. Этим и должен заниматься депутат, – считает Ирина Колесникова. – Хочу подчеркнуть, что когда мы артикулируем заботу о людях, под этим нужно понимать именно такие, казалось бы, бытовые каждодневные дела. Жителей города волнуют именно эти вещи. Что-то глобальное мы конечно можем себе представить, но это умозрительные категории, а ямы во дворах вполне реальные и мы их видим каждый день. Поэтому, считаю, что прямой непосредственный контакт с людьми для депутата – главное.

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №17 Ирина Алексеевна Колесникова.

Озвучу конкретные депутатские задачи для избирательного округа №17: продолжить реконструкцию бульвара Ногина; продолжить ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов; ремонт тротуаров на пр-те Калинина и б-ре Ногина; ремонт тротуаров на ул. Спартака.

Народный избранник, в первую очередь, должен знать, чего хотят жители его избирательного округа и решать их проблемы. Всё остальное тоже важно, но проблемы жителей округа должны быть на первом месте. Таких принципов я придерживаюсь в своей работе».

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17 Колесниковой Ирины Алексеевны.