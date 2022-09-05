Ян Барышев: Воспитаем в детях приверженность спорту и любовь к родной Твери

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №15 Ян Барышев.

В зоне ответственности кандидата в депутаты Тверской городской Думы Яна Барышева территории микрорайона «Южный» и поселка имени Крупской. Они входят в одномандатный избирательный округ №15, где сегодня баллотируется Барышев. Успешный хоккеист, тренер Тверской школы олимпийского резерва по хоккею, Ян Барышев при поддержке «Единой России» решил проявить себя на поприще городского парламентария, реализовать свои навыки и способности для пользы родной Твери.

Ян Барышев – профессиональный спортсмен, воспитанник тверской школы хоккея – кандидат в мастера спорта. Как хоккеист проявил себя в уфимском «Толпаре», Тверском хоккейном клубе (ТХК) и команде «Тверичи». Окончил спортфак ТвГУ, получил специальность «тренер-преподаватель». В настоящий момент на тренерской работе в Тверской областной Школе олимпийского резерва по хоккею – воспитывает будущих звезд льда и просто физически развитых, здоровых людей.

- Мне, как педагогу и тренеру, хорошо известно насколько важно воспитать в детях любовь к спорту, – говорит Ян Барышев. – Благодаря спорту и здоровому образу жизни молодой человек становится гармоничной личностью, ответственным, полезным обществу гражданином. В этом заключается моя личная педагогическая миссия. Но в целом подрастающее поколение нуждается в разностороннем развитии, которое закладывается в школе и на дополнительных внеклассных занятиях. Депутат муниципального уровня, как представитель народа, по моему мнению, должен обращать внимание на вопросы образования и воспитания молодёжи. Мы не успеем глазом моргнуть, а нынешние дети вырастут и станут полноправными гражданами России. Какими они будут – зависит от нас с вами, от того чему мы их научим, какие гражданские ценности привьём.

- Ян Артурович, что именно должен делать муниципальный депутат? Что планируете сделать лично Вы?

- В поселке имени Крупской есть школа №24. Рядом с ней необходимо установить спортивный комплекс. Также нужно привести в порядок стадион рядом с 44-й гимназией в «Южном». Этот объект необходимо передать на баланс города и восстановить его функциональность – отремонтировать его, создать современный спортобъект, чтобы у молодёжи этого района появилась возможность приобщаться к здоровому образу жизни. Все чемпионы и знаменитые спортсмены когда-то начинали на дворовых или школьных спортгородках, в районных спортивных секциях. Если даже подросток не пойдёт по спортивной стезе, то приобретет любовь к здоровому образу жизни и спортивные навыки. Они просто пригодятся ему в жизни.

- На чём ещё, по вашему мнению, должен концентрировать свои усилия депутат Тверской городской Думы?

- В избирательных округах достаточно проблем бытового характера. Для Твери в целом, для «Южного» и поселка имени Крупской они очень похожи. Например, ремонт придомовых территорий и внутриквартальных проездов. Где-то они находятся в приличном состоянии, где-то требуют ремонта. Сегодня есть много способов решить эти задачи – начиная от участия жителей в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) по которой вскладчину с муниципалитетом можно реализовать проект по благоустройству какой-то территории. Причём доля вклада жителей составляет 10% от общей суммы проекта. Существует адресные и целевые программы по благоустройству, войти в которые должен помочь именно муниципальный депутат. А для того, чтобы знать и понимать объем своих задач, он обязан общаться со своими избирателями. Я уверен, что с этого и нужно начинать работу в округе.

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №15 Ян Барышев.

- Что ещё необходимо сделать на территории вашего округа?

- У нас существует проблема с парковкой автомобилей. С одной стороны, есть незаконные парковки во дворах и общественных территориях. С этим явлением нужно бороться. Районная администрация рассматривает заявки о ликвидации незаконных парковок, выезжает на место, принимает меры. С другой стороны, машин меньше не станет, и мы должны предоставить автолюбителям возможность парковать свои автомобили законно в специально отведённых для этого местах.

Есть необходимость установки остановочных пунктов по ходу движения общественного транспорта. Это задача муниципалитета – включить улицы округа в программу монтажа новых остановок. Сквер на улице Королёва требует реконструкции, также как детские и спортивные площадки там расположенные. Более глубокая задача – контроль за капитальным ремонтом многоквартирных домов – его качеством и сроками производства работ. То же самое касается освещения улиц и дворов – очень важная и остро стоящая задача.

Что касается планов выполнения задач на округе, то хочу отметить, что я командный игрок и сегодня иду на выборы в команде «Единой России» и губернатора Игоря Рудени. Вместе с моими единомышленниками, вместе с жителями округа нам будет значительно проще достичь поставленных целей.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Барышева Яна Артуровича.