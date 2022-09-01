Председатель парламента Тверской области поздравил с Днем знаний учеников и педагогов Оленинской средней школы

На торжественной линейке. Фото: ЗСТО

С началом учебного года ребят и учителей поздравил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Все школы Оленинского муниципального округа готовы к новому учебному году и распахнули свои двери. Всего в округе первый раз сядут за парты 85 учеников.

- Хочется поздравить главных героев сегодняшнего праздника – тех, кто впервые идет в школу, открывает свой первый учебник. Сегодняшний день останется для каждого из вас теплым воспоминанием на всю жизнь. Желаю вам провести свой первый учебный год с пользой, весело и интересно. Чтобы вы с новыми друзьями прошли вместе путь от первого до одиннадцатого класса. Все школы и дошкольные образовательные учреждения Оленинского муниципального округа достойно подготовились к встрече учебного года, - отметил Сергей Голубев во время школьной линейки.

Поздравляя учителей, спикер областного парламента отметил, что педагогические коллективы школ округа всегда отличались сильным составом и традициями, поэтому за будущее Оленинской земли можно не беспокоиться.

- С этого года снята излишняя бюрократическая нагрузка на учителей – изменения, внесенные на федеральном уровне, уже начали действовать. По инициативе Губернатора региона принято решение сделать выплаты для педагогов к началу учебного года регулярными. Желаю вам в новом учебном году с честью, с осознанием собственной нужности обществу вершить свое благородное дело, - сказал Сергей Голубев.

В Оленинской средней школе в этом году проведен большой объём работ. В частности, полностью заменена кровля.

- Также по проекту школьных инициатив у нас появился новый гардероб. Вообще, мы всегда перед началом учебного года проводим тщательную подготовительную работу. Всё делаем, чтобы нашим ученикам, а, главное, первоклашкам было комфортно. Чтобы они вошли в нашу школьную жизнь, стали частью нашей большой семьи, - отметила директор Оленинской СОШ Ирина Дибкова.

Торжественная линейка в Оленино. Фото: ЗСТО

В этом году в школе новый преподаватель английского языка. Марина Богданова - сама выпускница Оленинской СОШ, для неё это первый год работы в своей родной школе.

- Так получилось, что пришлось поездить по стране. Но всегда мечтала вернуться в свою школу как учитель. Скоро первый урок, волнуюсь, конечно, - признаётся Марина Богданова.

В преддверии Дня знаний Сергей Голубев, как и другие депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании, принял участие в акции «Собери ребёнка в школу». Она проводится ежегодно по всей стране накануне 1 сентября в рамках партийного проекта «Новая школа».

Участники акции передают канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, школьные рюкзаки детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, кто остался без попечения родителей или воспитывается в многодетных семьях.

При участии Сергея Голубева для Антона и Виктории Русаковых из Зубцовского муниципального округа приобретены наборы канцелярских принадлежностей, тетради и альбомы для рисования, наборы для творчества.