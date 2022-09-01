Холод прочно обосновался в сентябрьской Твери

Одевайтесь в куртки, хотя травка ещё и зелёная. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Жара стремительно покинула регион в первый день сентября, словно погода пыталась настроить школьников на учебу, чтобы не тянуло гулять. И тепла в ближайшую неделю точно не будет. Так что вместе с календарной осенью к нам нагрянула и климатическая.

- Конец текущей недели холодный. До +12 днём и до +3 ночью. Так что одевайтесь теплее, - прогнозирует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Ветер к выходным будет ощутимый - до 7 м/сек. Давление 745 мм рт. ст. в конце семидневки, в начале следующей недели перейдёт отметку 750 мм рт. ст., а эти показатели уже ощутимы для метеочувствительных. Что касается осадков, то лишь в воскресенье возможны локальные дождики.

С понедельника по среду температура днём до +14 градусов. И холодные ночи, почти октябрьские: до +3 градусов. Дождить особо не будет, так что от дома до работы можно добежать и без зонта. А вот будет ли бабье лето и когда - пока неясно. Слишком много движения в воздушных массах северо-западного ветра, принесшего холод в регион.