Татьяна Жомова – депутат с большим сердцем и железной волей

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №16 Жомова Татьяна Николаевна.

Действующий депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова сегодня вновь баллотируется в городской парламент по избирательному округу №16. Это практически та же территория Московского района Твери, за которую она отвечала последние пять лет. Татьяна Николаевна руководит специализированным домом ребёнка «Теремок», где социализируются и реабилитируются особенные дети. Параллельно она работает депутатом ТГД. Мы поинтересовались, как ей удаётся совмещать эти сложные задачи, всё успевать и добиваться хороших результатов.

- Я руковожу специализированным домом ребёнка «Теремок», фактически, уже 25 лет, – рассказывает Татьяна Жомова. – В муниципальную политику я пришла пять лет назад и управленческий опыт мне очень пригодился. У любого избирательного округа свои проблемы. В чём-то они схожи – их называют общегородскими, но везде есть своя специфика. Сейчас в Твери изменили нарезку избирательных округов. Мой округ №16 тоже изменился, но его территориальное ядро сохранилось. Это район улицы Орджоникидзе (нечетные дома от набережной Лазури до площади Терешковой), поселки Элеватор и Химинститут, деревни Власьево, Никифоровское, Перемерки.

Округ довольно большой и сложный с точки зрения разрозненной застройки и удалённости его частей. Элеватор, Химинститут и Власьево – по сути городские эксклавы, которые отделяет от Твери промзона. Многие годы они не получали должного внимания. Депутатскую работу я начала с общения с людьми, выясняла, что их волнует. Очень быстро стало ясно, что нужно систематизировать проблематику округа и соотнести её с депутатскими возможностями. Поначалу при общении с избирателями возникали курьёзные диалоги. Понимаю, многим нужно выпустить пар, но бытовые трудности это преодолеть не поможет. С тех пор при общении с людьми стараюсь настроить их на конструктивную волну. Есть проблема? Изучим, поймём, что нужно делать и постараемся её решить.

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №16 Жомова Татьяна Николаевна.

- Что вы считаете наиболее важным в своей депутатской работе?

- Исходя из своих депутатских возможностей, я определила три основных блока проблем. Первая – это ЖКХ и благоустройство территорий округа. Вторая – сохранение здоровья людей. Третья – адресная помощь людям. По линии благоустройства вместе с жителями поселков Элеватор и Химинститута мы многое сделали. Удалось решить проблему заброшенного здания бывшего детского сада № 95, где собирались асоциальные элементы. Пришлось выяснять, кому принадлежит здание и побудить собственника привести его и прилегающую территорию в порядок. Такая же проблема сейчас есть со старым зданием школы №37. Вернуть ему приличный вид – задача на будущее. По мере возможностей старалась способствовать благоустройству общественных зон округа. В этом вопросе очень помогали активные ТСЖ и ЖСК, неравнодушные люди. Такие как жители домов 33 и 47 в посёлке Химинститута, которые уже участвовали в ППМИ и показали пример, как можно содержать свои дома. Жители дома №43 по проспекту Победы хотят войти в программу поддержки местных инициатив. Помогала им с оформлением документов. На всех встречах с избирателями советовала им быть активными и ответственными. Формулировать свои пожелания и нужды. В понятном формате их вполне реально решить.

По вопросам сбережения здоровья жителей округа, я сотрудничала с руководством Калининской ЦКРБ, которая находится в поселке Химинститута и ГКБ №6, которая обслуживает жителей этого района. Старалась наладить взаимодействие между ними.

У руководства больницы в ближайших планах организация диспансеризации жителей Химинститута в Калининской ЦКРБ, поликлиника планирует выделить один день в неделю и своих специалистов для приёма жителей посёлка. Это позволит немного снизить нагрузку на врачей «шестёрки», а главное, поможет людям попасть на приём к специалистам и решить свои наболевшие вопросы.

Что касается адресной помощи людям, то это очень индивидуально. Люди просили помочь разобраться с оплатой коммуналки, задавали много потребительских вопросов. Чаще всего, я советовала куда обратиться с каждой конкретной проблемой, разъясняла какой госорган может отвечать за ее решение. Вмешивалась сама, если без этого было не обойтись.

- Как вы справляетесь с руководством домом ребёнка и депутатской работой?

- Нагрузка большая. Многие проблемы помогают решать мои коллеги по ТГД. Я, как врач, могу что-то подсказать моим коллегам по вопросам здравоохранения. Работаем в команде, помогаем друг другу, чем можем. Хочу отметить, что в нашей депутатской работе большую роль играет поддержка партии «Единая Россия» и губернатора Игоря Рудени. Это наша большая команда единомышленников, в которую входят лучшие профессионалы в самых разных сферах. Их опыт и содействие могут принести много пользы округу.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Жомовой Татьяны Николаевны.