Коронавирус в Твери, последние новости на 31 августа 2022: новый детсад и опасная детская площадка

Актуальные данные по распространению коронавируса в регионе. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 31 августа 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 215 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 170 100 случаев заражения.

Выздоровели 163 355 пациента (+123).

Умерли 2762 человека (0).

Госпитализированных за минувшие сутки - 14 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 354 (+71) случая заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 848 (+24)

Ржев 9152 (+10)

Калининский район 7374 (+14)

Вышневолоцкий городской округ 6797 (+6)

Торжок 5533 (0)

Кимры 5114 (+6).

Графика: ПТО

30 августа на улице Склизкова в Московском районе Твери открыли построенный по нацпроекту "Демография" детский сад "Чебурашка". В торжественной церемонии принял участие губернатор Игорь Руденя.

Также на открытие приехал гендиректор АО «Киностудия «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Дело в том, что разрабатывать дизайн для садика и украшать его фигурками и изображениями крокодила Гены и Чебурашки помогали сотрудники «Союзмультфильма». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

- Сотрудники нашего дизайн-отдела с большим интересом приняли участие в проекте, - отметил Борис Машковцев.

Этот детсад рассчитан на 190 мест: в нем восемь групп, в том числе две для детей в возрасте до трех лет. Уже 1 сентября "Чебурашка" распахнёт свои двери для 150 воспитанников.

Помимо групп со спальнями, буфетные, игровыми комнатами в садике есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты для допобразования. В детском саду будут работать психолог и логопед.

Вокруг садика построено несколько игровых зон и спортплощадка.

А в это время, в центре Твери разваливается детская площадка.

Опасная детская площадка расположена во дворе девятиэтажного дома №6 корпус 2 на проспекте Чайковского в Твери.

- Площадка имеет плачевный вид: горки с дырявыми и острыми краями, крыша домика пробита, элементы облезлые и изрисованные, качели тугие и сильно скрипят, - рассказала "КП"-Тверь" читательница.

Родители, гуляющие на площадке с детьми, опасаются, что по незнанию дети, катаясь с дырявой горки, могут пострадать - получить синяки и ссадины.

- Будьте аккуратнее на данной площадке. Для детей она опасна, - призывают жители.