Максим Жирков: «Южный» – территория динамичного развития

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №14 Жирков Максим Вячеславович.

Депутат Тверской городской Думы Максим Жирков сегодня вновь баллотируется в городской парламент и снова выдвигается в микрорайоне «Южный», где живёт сам. В его избирательный округ №14 входят «Южный-Д», Октябрьский проспект и бульвар Гусева, Улицы Можайского и Левитана – немалая часть густонаселённого микрорайона. Главной задачей муниципального депутата Максим Вячеславович считает прямое общение с жителями округа. Только так можно получить адекватное представление о жизни людей и о том, что им действительно нужно.

Максим Жирков – один из самых ярких и продуктивных парламентариев в ТГД. Он активен в социальных сетях, открыто высказывает своё мнение по поводу городских проблем, обоснованно полемизирует с оппонентами. С другой стороны – много работает на своём избирательном округе, хорошо владеет его проблематикой, что позволяет ему успешно справляться с депутатской работой.

Максима Жиркова можно назвать настоящим специалистом в муниципальном управлении. Помимо многолетней работы депутатом Тверской городской Думы он трудился на различных руководящих должностях в муниципальных предприятиях коммунального и хозяйственного комплекса Твери. В данный момент он работает заместителем генерального директора по безопасности АО «Тверьгорэлектро».

Благодаря усилиям и активности депутата Жиркова в «Южном» на улице Можайского был обустроен сквер. Современная зона отдыха радует местных жителей. Максим Жирков следит за состоянием объекта и если требуется подключает свои депутатские возможности для ремонта или благоустройства его инфраструктуры.

- «Южный» активно расширяется – застраивается новыми домами, заселяется людьми, – говорит Максим Жирков. – Теперь это не окраина, а динамично развивающийся район Твери. На повестке дня появляется много новых задач. Например, обустройство необходимой инфраструктуры новостроек. В том числе, внутриквартальных дорог. Сейчас строительство новой дороги идёт на участке от улицы Можайского до улицы Левитана, 52. Основной объем работ уже сделан – инженерные сети переложили, уложена щебёнка. Эта дорога позволит организовать движение по улице Вологодской и соединит улицу Левитана с новой жилой застройкой. Также дорогу ремонтируют на бульваре Гусева. Обращаю особое внимание на обустройство тротуаров возле центра образования №49 – в этой школе я до восьмого класса учился сам.

Как житель «Южного» считаю, что район должен быть удобным для жизни. Уже построен сквер на улице Можайского, обустроены тротуары на улице Левитана и на Октябрьском проспекте. Сейчас в «Южном» завершена подготовка школ и детских садов к новому учебному году, проверена готовность и оснащённость учебных учреждений, готовы ли они принять детей. Меня порадовало состояние детского сада №142. Приятно видеть ответственный подход руководства детского учреждения к своей работе. Для малышей здесь есть всё что нужно. Так держать!

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №14 Жирков Максим Вячеславович.

- Что помогает вам в депутатской работе?

- В депутатской работе есть несколько важных факторов. Первое и главное – нужно общаться с людьми, узнавать об их нуждах и проблемах от них самих. Второе – использовать свой опыт. Я работал в администрации города Твери, в различных муниципальных учреждениях. Хорошо себе представляют, как работает система принятия решений и что нужно сделать, чтобы что-то заработало. Поэтому в «Южном» удаётся реализовать крупные проекты вроде сквера на Можайского и оперативно решать бытовые проблемы. Их, как хорошо известно, меньше не становится. Освещение придомовых территорий, состояние асфальта во дворах, благоустройство детских и спортивных объектов. Всё это требует постоянного внимания. Оборудование изнашивается и требует ремонта или замены, асфальт трескается, лампочки перегорают. За большинство этих вопросов отвечают управляющие компании. Люди должны контактировать с ними напрямую, а УК обязаны их слышать и принимать меры. Как депутат, могу влиять на работу «укашек» и делаю это по мере необходимости. Однако острой потребности кого-то карать и наказывать у нас пока не было и надеюсь не будет.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 14 Жиркова Максима Вячеславовича.