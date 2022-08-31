Андрей Архипов: решать проблемы «Южного» необходимо общими силами

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №13 Архипов Андрей Анатольевич.

Андрей Архипов, член Общественной палаты Тверской области давно и вдумчиво занимается проблемами микрорайона «Южный». Его здесь хорошо знают, поскольку в своей общественной работе он опирается на мнение людей. Андрей Анатольевич выдвинул свою кандидатуру в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №13.

Это значительная часть «Южного», плюс часть домов по Волоколамскому проспекту, бульвару Цанова и улице Фадеева.

Андрей Архипов руководит строительной компанией ООО «Каскад». В тверском политехе получил два высших образования – инженерное и экономическое. Давно и активно занимается общественной работой. Для приложения сил выбрал «Южный», который год от года превращается из окраины Твери в динамично развивающийся район.

- Считаю, что мой профессиональный опыт и практика общественной деятельности пригодятся в работе депутата Тверской городской Думы, – говорит Андрей Архипов. – Знаю проблемы «Южного» и могу их решить. Поэтому выдвинул свою кандидатуру на выборы.

- Вы строитель по профессии, что можете сказать о «Южном» с точки зрения вашей специальности?

- В «Южном» появляется много новостроек – современных домов с новой инфраструктурой. С точки зрения развития это очень хорошо. Появляется больше молодёжи, а она, как известно, наше будущее. У микрорайона появилось второе дыхание. С другой стороны, здесь расположено много пяти и девятиэтажек.

По современным меркам, это уже довольно старые дома. Им в среднем 40 лет и у людей, в них живущих, возникают соответствующие проблемы. Это, прежде всего, состояние внутридомовых инженерных сетей. Хозяйство неизбежно изнашивается и требует ремонта. За это отвечает собственник, в большинстве случаев, сами жители домов.

Знаю как организоваться и куда обратиться, чтобы решить конкретную коммунальную проблему. Но, отмечу, в первую очередь, нужно наладить взаимодействие с управляющими организациями – это их прямая обязанность реагировать на сигналы граждан и содержать имущество дома в нормативном состоянии.

Как строитель могу сказать, что при появлении новой застройки важно грамотно просчитывать возможности инженерных сетей микрорайона. Не должно возникать перегрузки на электросетях – нужны новые трансформаторы, системы водоснабжения и водоотведения должны справляться с нагрузкой. Если этого не происходит, возникают проблемы со снабжением жилых домов элементарными благами цивилизации, а вслед за этим – жалобы граждан. В «Южном» есть сложности – это неизбежно. Но они преодолимы.

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №13 Архипов Андрей Анатольевич.

- Системные проблемы можно решить, а что вы скажете о практике «малых дел» в районе?

- Как и везде в Твери есть необходимость благоустройства общественных территорий. Зелёные зоны «Южного» очень быстро зарастают травой, как этим летом. Стараюсь помочь с организацией покоса травы. Благоустройства требует территория храма «Неупиваемая чаша». Обсудил этот вопрос с настоятелем храма отцом Александром.

Дворы многоэтажек нуждаются в замене асфальта и благоустройстве – в зависимости от желания их жителей. Опыт подсказывает, что люди способны сами решить, что именно нужно построить во дворе – детскую или спортивную площадку, парковку или облагородить зелёную зону.

Для всего этого существует проект поддержки местных инициатив (ППМИ). К сожалению, люди не всегда понимают, что это такое и насколько это выгодно им самим. От жильцов требуется определиться с видом работ, оформить проектно-сметную документацию, заявку на вступление в ППМИ и собрать всего 10% от общей суммы стоимости работ. Остальную часть на условиях софинансирования вкладывает государство.

Внимания требует освещение во дворах. В некоторых местах – вывоз мусора. На магистральных улицах микрорайона возникла проблема с проваливающимися колодцами. Её должен устранить подрядчик, который раньше укладывал на них асфальт. Проваленные колодцы мешают движению общественного транспорта и автомобилей.

Как и в любом густонаселённом районе, в «Южном» не хватает легальных парковочных мест. И напротив много незаконных парковок. Люди ставят свои автомобили на газонах и в зелёных зонах, что считается нарушением. Эту практику нужно прекращать, но и автомобилистам мы должны предложить доступный и законный вариант парковки своих транспортных средств. Автолюбители должны понимать, что рано или поздно незаконные парковки ликвидируют.

Поэтому лучше сейчас организоваться и придумать, как решить эту проблему. С вариантами действий я всегда помогу.

Я твёрдо убеждён, что без участия жителей «Южного» его проблемы будет очень сложно решить. Хочу поблагодарить активных и ответственных граждан за живое участие в жизни района. Вместе у нас получается сделать очень многое.

Давайте и дальше работать вместе!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Архипова Андрея Анатольевича.