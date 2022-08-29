Литография и сюрреалистический Фауст: Известный российский коллекционер везёт подлинники Сальвадора Дали в Тверь

Дали и оцелот Бабу. Художник любил экзотических животных. Фото: Roger Higgins, World Telegram, изображение из Библиотеки Конгресса США.

Кто самый эксцентричный художник XX века? Наверняка на этот вопрос у многих в голове всплывет образ мужчины с выпученными глазами и завитыми кверху тонкими усиками и ответ: «Дали». Даже мало интересующиеся художественным искусством люди слышали о самом известном в мире сюрреалисте в живописи. В Твери скоро откроется выставка его графических работ и не только…

Взглянуть на произведения великого каталонца (да-да, Сальвадор Дали родился в Каталонии в Испании) можно будет в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Экспозиция названа по известной фразе любившего гулять по улице с оцелотом, а затем с муравьедом художника: «Сальвадор Дали. Сюрреализм - это Я». Открыта она будет почти два месяца.

Выставка будет открыта почти два месяца в Тверском городском музейно-выставочном центре. Фото: ТГМВЦ

Привезёт работы Дали в Тверь известный петербургский коллекционер, владелец PS Gallery Павел Башмаков.

- Это графические произведения Сальвадора Дали из коллекции Павла Башмакова, - пояснила «КП»-Тверь» заведующая отделом музейно-выставочной работы ТГМВЦ Мария Горячева. - Сколько работ будет представлено, я пока сказать не могу, но известно, что среди них будут офорты - иллюстрации к «Фаусту» Гёте.

Они были созданы Дали в 1969 году. Известно, что художник использовал рубиновые и алмазные острия, а также добавлял тени с помощью резца и стальной иглы...

Мария Станиславовна добавила, что в Тверь привезут литографию Дали - сделанные самим художником оттиски с первых рисунков. Разброс по периодам его творчества будет представлен большой.

В дополнение к графической экспозиции на выставке будет организован мультимедийный зал «Живые сны». Там сюрреалистичные миры и персонажи картин Дали оживут.

- Это проект, который подготовил и реализовал со своей командой сам Павел Башмаков, - отметила Мария Горячева.

Кроме того, публика увидит созданный по эскизу Дали знаменитый диван в форме губ.

- Это, конечно, будет не оригинал. Оригинальный диван-губы стоит в музее Дали в Испании. Но копия тоже впечатляет. На ее фоне можно будет фотографироваться, - поведала сотрудник музейно-выставочного центра.

Она также заметила, что это не первая выставка в ТГМВЦ из коллекции Павла Башмакова, он в прошлом году уже привозил в Тверь экспозицию офортов Марка Шагала.

Выставка «Сальвадор Дали. Сюрреализм - это Я» официально откроется 2 сентября. Правда, на торжественное открытие попасть можно будет только по пригласительным. Выставка продлится до 30 октября. Возрастной ценз 12+. Цена билетов: 300 рублей - для пенсионеров, 350 рублей - для школьников, учащихся колледжей и студентов, 400 рублей - для всех остальных.

СПРАВКА КП

Сюрреализм - это авангардное направление в мировом изобразительном искусстве, литературе и кинематографе первой половины ХХ века. Стилю свойственно парадоксальное сочетание форм и применение аллюзий. На художников-сюрриалистов сильно повлияли идеи психоанализа Фрейда и Юнга. Последователи этого направления черпали творческую энергию из глубин подсознания, умело совмещали в своих произведениях реальное и вымышленное, образы на границе сна и яви.

Примечательно, что сюрреалистические мотивы можно найти в работах мастеров еще эпохи Возрождения. К примеру, триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» переполнен загадочными фигурами, порожденными фантазией мастера. На картине изображены облеченные в плоть галлюцинации. А в фантасмагорических циклах «Времена года» и «Четыре элемента» Джузеппе Арчимбольдо портреты людей составлены из живых и неживых предметов. Сальвадор Дали называл этого итальянского живописца отцом сюрреализма.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года, умер 23 января 1989-го. Возможно, самый экстравагантный и эпатажный живописец новейшего времени. Он обожал деньги и славу, был словоохотлив и чрезвычайно плодовит: у него наберется больше тысячи картин (иногда мастер писал по пять картин в день).

Картины Сальвадора Дали похожи на странные сны. Они удивляют, шокируют и восхищают. В творчестве Дали постоянными лейтмотивами являются фантасмагорические образы людей и животных, а также игра с формами и объемами.