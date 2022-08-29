Индекс тверской окрошки: за лето любимый холодный супчик подешевел на 14%, но редиска «ушла в стрелку»

Последняя окрошка лета - самая вкусная! Фото: Евгения ГУСЕВА

«Вот лето пролетело, всё осталось позади…» Стоп! Загар ещё свеж, как и воспоминания о летних приключениях, а воздух пахнет осенью разве что глубоким вечером. Не будем печалиться, лучше отпразднуем конец тёплого сезона самой вкусной, самой летней окрошкой!

В последний раз в этом году «КП»-Тверь» подсчитывает индекс окрошки, чтобы посмотреть, как меняются цены на ингредиенты для любимого летнего супчика. Напомним: для чистоты эксперимента мы ходим в один и тот же магазин распространённой торговой сети и стараемся купить сметану, яйца, колбасу и квас одной и той же марки. Из овощей и зелени выбираем что дешевле. Маркетинговые 99 копеек традиционно округляем до рубля.

Месяц назад набор для окрошки на всю семью обошёлся нам в 588 руб. 70 коп. В самом начале лета окрошечка была куда дороже - 726 рублей! Ударит ли по кошельку последняя порция самого освежающего супа?

Итак, здорово подешевела картошка: цена упала за лето на 64% - приятно. Огурцы с начала окрошечного сезона скинули в цене 44,4%. Колбаса расстроила: подорожала. Но самая большая незадача случилась с зеленью и редиской.

В нашем магазине не оказалось пучков лука и укропа по 50 граммов (мы брали именно такие). Их мы нашли в другом магазине, но, забегая вперёд, скажу: они не пригодились. Развесной редиски не видать вообще. Обойдя три магазина разных сетей, сочный красный корнеплод мы так и не нашли. «Не возят», - разводят руками продавцы.

Оказалось, дефицит редиски может быть спровоцирован небывалой летней жарой.

- Посев редиса возможен даже для осеннего употребления, но в такую жару, которая стояла этим летом, растение уходит в стрелку, а корнеплод становится дряблым и «деревянным», не пригодным к употреблению, - объяснила «КП»-Тверь» агроном Ольга Иванова.

Это, конечно, беда. Но мы редиску всё-таки купили. Не на развес, а расфасованную: вместе с укропом и луком. «Набор для окрошки» - кое-где в магазинах такие есть. Весит набор 200 граммов, стоит 70 рублей. Чтобы получить необходимый граммаж редиски и зелени, понадобится две упаковки - берём!

Если редиску вы не найдёте совсем, выход тоже есть. Её можно заменить дайконом или обыкновенной редькой (добавляйте её немного и непосредственно перед подачей, чтобы редька не успела дать слишком насыщенный вкус и аромат).

Вот цены на все ингредиенты:

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Итого, чтобы нарубить окрошки на всю семью, нам понадобится около 623 рублей. С конца мая окрошечка подешевела на 14,3%. Зато за последний месяц выросла в цене на 5,7%. Что ж, не страшно. Тем более что наслаждаться любимым летним супчиком нам осталось не так долго. Срочно скупайте в магазинах остатки редиски (если же у вас выросла своя, я вам по-доброму завидую!), угощайтесь сами и приглашайте на окрошку друзей. Отметим уходящее лето - оно было шикарным, правда?