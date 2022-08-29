Последний этап сезонных отключений горячей воды в Твери

В Твери завершается период сезонных отключений горячей воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери подходит к завершению сезон временных отключений горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями и плановыми ремонтами водопроводных систем. Последний этап продлится с 1 по 15 сентября.

В эти дни горячую воду отключат всего в 10 жилых домах.

Заволжский район:

Стадионная ул., 14.

Московский район:

Транспортная ул., 2, 4, 6.

Пролетарский район:

Борихино Поле ул., 1;

Старицкое ш., 2 стр. 1, 5, 5а, 15, 22.

НА ЗАМЕТКУ

Если горячую воду не подключили вовремя, согласно графику, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою УК.