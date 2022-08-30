Удержит ли молодежь на селе клуб и библиотека или Как очаг культуры помог деревне в Тверской области не зачахнуть

«Дом досуга» в деревне Братково. Тут и люди интересные работают и экспозиция занимательная рукодельная. Фото: Любовь Абракадаброва

В один из жарких летних дней мы всей семьёй отправились искупаться на Старицкие святые источники с «живой» и «мёртвой» водой. Да вот беда: на подъезде заглохла машина. Поломка дала о себе знать перед Домом досуга в селе Братково. «Домом досуга» этот дом местные называют, а официальная вывеска пообещала нам «Братковский клуб» и «Братковскую сельскую библиотеку». В общем, пока муж уговаривал нашего «ослика» сдвинуться с места в сторону водных источников, я с детьми отправилась на разведку.

Здание аккуратное, ухоженное, внутри уютно и чисто. Работники встретили нас с энтузиазмом, но не потому что «изголодались» по посетителям, а потому что для них туристы весьма привычное явление.

В актовом зале было много ребятишек. Школьники активно проводили летние каникулы. Узнав про интерес к источникам, нас сразу отправили к Галине Чудаковой, которая на тот момент была своеобразным атаманом у скачущих в игре детей. Но она так же бодро, не выпуская из виду подопечных, тут же провела для нас экскурсию, показав стенды, на которых зафиксирована история популярного у туристов места, куда мы держим путь.

В интернете обычно обсуждают заброшенные сельские библиотеки и заброшенные сельские клубы. Как же удаётся здесь «удержаться на плаву»? – вот что меня искренне заинтересовало.

Открыли дом аж в 1959 году. Тогда это был очаг культуры, привлекающий советскую активную молодёжь из колхоза. Советского Союза давно нет, но и сейчас клуб старается жить интересно и насыщенно: работают кружки, проводятся встречи с интересными людьми, устраиваются праздники, концерты, экскурсии. Да, финансирование, конечно, важный фактор, но я считаю, что дело всё-таки в людях. В том, что каждый здесь вкладывает душу в сохранение культурного наследия своей малой Родины.

Галина рассказала, что недавно ремонтировали здание. Дел нашлось полно, никаких бы денег не хватило. Но каждый вложился по силам и вместе получилось помещения привести в такой крепкий порядок. А ещё у них есть маленький милый музейчик, собранный энтузиастами и работниками.

Вот что говорит Галина о своей работе:

-Я уже здесь работаю 44 года. Живу этим клубом. Он как второй дом для меня, может быть даже первый. Мы стараемся, чтобы наш клуб сохранился. Понимаете? Всей душой стараемся. Сколько любви сюда вложено. Каждую копейку важно сберечь. Экономим на всём. Вот нынче снега выпало много, аж козырёк на крыше накренился. Ничего страшного. Самое главное, чтобы были люди, чтобы были дети, чтобы рождались эти дети. Чтобы молодёжь отсюда не уезжала, чтобы было всем интересно. Сейчас к нам приезжали с Дмитрова, со Станции, с Красного. Приезжает молодёжь. У нас в деревне не много так народа-то. Но к нам всё равно едут. Едут и едут. Потому что есть клуб. Есть куда прийти.

Громко было бы заявить, что молодёжь удержит на земле клуб и библиотека. Но наличие интересного досуга - немаловажный аргумент. И людям в тех местах, где такая роскошь утеряна, было бы полезно задуматься о восстановлении, а не о том, что ещё можно оторвать от культуры и утащить в свой сарай.

Наш колумнист слушает рассказ Галины Чудаковой, которая более 40 лет буквально живет «Домом досуга» в Братково. Фото: Любовь Абракадаброва