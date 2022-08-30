Коронавирус в Твери, последние новости на 30 августа 2022: клещи покусали 3500 человек с начала сезона и бешеная собака

Последние данные о распространении коронавируса в Тверской области.

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 30 августа 2022 года.

За сутки в Тверской области коронавирусом заболело 234 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 169 885 случаев заражения.

Выздоровели 163 232 пациента (+131).

Умерли 2762 человека (0).

Госпитализированных за минувшие сутки - 18 человек.

Коллективный иммунитет в регионе по официальным данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 283 (+78) случая заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 826 (+26)

Ржев 9142 (+11)

Калининский район 7360 (+15)

Вышневолоцкий городской округ 6791 (+7)

Торжок 5533 (+1)

Кимры 5108 (+7).

Графика: ПТО

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям в регионе.

По состоянию на 25 августа на территории области зарегистрировано более 3500 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей, 1200 из них - дети.

- Получили серопрофилактику 79% детей. Среди жителей региона зарегистрировано шесть случаев клещевого вирусного энцефалита и восемнадцать случаев клещевого боррелиоза, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сдать клеща на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области на улице Дарвина, 13 в Твери. Тел.: (4822) 45-00-05.

Бешенство диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у собаки, принадлежавшей жительнице деревни Шумчино Торжокского района.

Заявка поступила от районной станции по борьбе с болезнями животных.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия профилактических мер.