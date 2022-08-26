Сколько стоит собрать первоклассника Твери в школу в 2022 году

Время собираться к школе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Приближается 1 сентября. По официальным данным, в школы Верхневолжья пойдут 141 032 мальчишки и девчонки, из них 14 599 - первоклассники. И если детям из многодетных (а также опекунских и приемных) семей выдадут школьную форму бесплатно, то остальным родителям придется ее покупать. Мы решили прицениться, сколько стоит в 2022-м собрать первоклассника в школу в Твери.
По нашим прошлогодним подсчетам, в Твери на сбор мальчика в первый класс нужно было потратить 14 795 рублей, девочки - 12 600 рублей.
Цены на вещи и атрибуты базового набора первоклассника (одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности) фиксировали в тех магазинах, где они дешевле. Все цены усредненные.
Брюки - 1575 рублей.
Костюм - 7500 рублей. Отдельно пиджаков почти не продают, поэтому мы считали костюмы.
Рубашка (сорочка), длинный рукав - 1500 рублей.
Рубашка, короткий рукав - 1000 рублей.
Рюкзак ортопедический - 3500 рублей.
Спортивный костюм - 2200 рублей.
Ботинки, натуральная кожа - 3750 рублей.
Кроссовки - 4000 рублей.
Канцелярские товары - 1750 рублей.
Итого: 26 775 рублей - плюс 80% к ценам прошлого года.
Платье (сарафан) - 2150 рублей.
Две блузы - 3100 рублей.
Спортивный костюм - 2200 рублей.
Кроссовки - 3000 рублей.
Туфли, натуральная кожа - 5000 рублей.
Рюкзак ортопедический - 2600 рублей.
Канцтовары - 1750 рублей.
Итого: 19 800 рублей - плюс 64% к ценам прошлого года.
По информации Росстата, в среднем по России собрать в первый класс мальчика в 2022 году обойдется родителям в 22 300 рублей, девочку - в 26 800 рублей.
В 2021 году затраты на ребенка были такими: 19 600 рублей на мальчика и 24 100 на девочку.
Набор вещей и канцтоваров в среднем по стране для первоклассника подорожал в пределах инфляции: для мальчика он вырос на 13,91%, для девочки - на 11,25%.