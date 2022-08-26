Сколько стоит собрать первоклассника Твери в школу в 2022 году

Время собираться к школе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приближается 1 сентября. По официальным данным, в школы Верхневолжья пойдут 141 032 мальчишки и девчонки, из них 14 599 - первоклассники. И если детям из многодетных (а также опекунских и приемных) семей выдадут школьную форму бесплатно, то остальным родителям придется ее покупать. Мы решили прицениться, сколько стоит в 2022-м собрать первоклассника в школу в Твери.

По нашим прошлогодним подсчетам, в Твери на сбор мальчика в первый класс нужно было потратить 14 795 рублей, девочки - 12 600 рублей.

Цены на вещи и атрибуты базового набора первоклассника (одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности) фиксировали в тех магазинах, где они дешевле. Все цены усредненные.

ПЕРВОКЛАССНИК

Брюки - 1575 рублей.

Костюм - 7500 рублей. Отдельно пиджаков почти не продают, поэтому мы считали костюмы.

Рубашка (сорочка), длинный рукав - 1500 рублей.

Рубашка, короткий рукав - 1000 рублей.

Рюкзак ортопедический - 3500 рублей.

Спортивный костюм - 2200 рублей.

Ботинки, натуральная кожа - 3750 рублей.

Кроссовки - 4000 рублей.

Канцелярские товары - 1750 рублей.

Итого: 26 775 рублей - плюс 80% к ценам прошлого года.

ПЕРВОКЛАССНИЦА

Платье (сарафан) - 2150 рублей.

Две блузы - 3100 рублей.

Спортивный костюм - 2200 рублей.

Кроссовки - 3000 рублей.

Туфли, натуральная кожа - 5000 рублей.

Рюкзак ортопедический - 2600 рублей.

Канцтовары - 1750 рублей.

Итого: 19 800 рублей - плюс 64% к ценам прошлого года.

ЛЫКО В СТРОКУ

По информации Росстата, в среднем по России собрать в первый класс мальчика в 2022 году обойдется родителям в 22 300 рублей, девочку - в 26 800 рублей.

В 2021 году затраты на ребенка были такими: 19 600 рублей на мальчика и 24 100 на девочку.

Набор вещей и канцтоваров в среднем по стране для первоклассника подорожал в пределах инфляции: для мальчика он вырос на 13,91%, для девочки - на 11,25%.