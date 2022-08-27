Коронавирус в Твери, последние новости на 27 августа 2022: чума свиней и восьмилетний мальчик с больными почками, которому не выдали лекарства

Актуальные данные по распространению коронавируса с Тверской области. Фото: СУ СК РФ по Тверской области, Юлия ПЫХАЛОВА, ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 27 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 289 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 169 139 случаев заражения.

Выздоровели 162 844 пациента (+121).

Умерли 2760 человек (ни одного за минувшие сутки).

Госпитализированных за минувшие сутки 21.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 170 290, за последние сутки – 2951.

Коллективный иммунитет в регионе по имеющимся данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,4%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 58 035 (+95) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 759 (+25)

Ржев 9108 (+15)

Калининский район 7318 (+19)

Вышневолоцкий городской округ 6767 (+9)

Торжок 5529 (+4)

Кимры 5083 (+6).

Статистика коронавируса Графика: ПТО

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами несовершеннолетнего жителя Тверской области. Восьмилетний мальчик имеет хроническое заболевание почек. Как сообщает следственный комитет, должностные лица регионального органа здравоохранения заверили семью мальчика о закупке оригинального лекарственного препарата, но для этого потребуется год, и предложили принимать аналог, а при наступлении негативных последствий - оказать врачебную помощь. Родители вынуждены закупать лекарства за свой счёт. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тверской области Тугаю Тугаеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в ходе исследований образцов свинины.

Пробы были отобраны на предприятии оптовой торговли в Ржевском районе и поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Полученные результаты испытаний размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в надзорные ведомства для принятия мер.