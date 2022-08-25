С апреля по август 2022 года 13 детей выпали из окон в Тверской области

Для безопасности ребёнка необходимо принять меры, чтобы он не мог открыть окно. Для этого существуют специальные фиксаторы и блокираторы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такое ощущение, что этим летом чуть ли не еженедельно из окон домов в Тверской области выпадают дети.

И правоохранительные органы, и СМИ уже много раз писали о мерах предосторожности, которые необходимо принимать родителям, особенно касаемо москитных сеток… Но родители глухи к предостережениям, и дети продолжают травмироваться из-за падений в окна. Мы подсчитали, сколько детей выпали из окон к концу августа в этом году начиная с апреля, когда произошёл первый случай, связанный с наступлением тёплого сезона. Итог получился неутешительный: за четыре с половиной месяца 13 детей выпали из окон домов. Один ребёнок погиб.

Выяснить это «КП»-Тверь» помогли в областной прокуратуре, которая по каждому факту выпадения ребёнка из окна должна проводить проверку.

Общую картину обрисовала старший помощник прокурора Тверской области по надзору об исполнении законов о несовершеннолетних и молодёжи Олеся Александрова. Она сообщила, что таких несчастных случаев в тёплый период этого года произошло свыше 10.

- Учёт по случаям, которые произошли конкретно из-за того, что ребёнок опирался на москитную сетку, мы не ведём, - отметила при этом сотрудник прокуратуры.

Олеся Александрова рассказала: выпадали из окон дети в возрасте от 1 года 8 месяцев до 4 лет. Несчастные случаи зафиксированы в Максатихе, Ржеве, Твери, Торжке, Торопце и Конаковском районе.

По информации прокуратуры, в результате погиб один ребёнок - девочка 2019 года рождения, которая 25 июля выпала из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки в Заволжском районе Твери.

По данным правоохранительных органов, мама вышла на лестничную площадку, оставив малышку играть в комнате со вторым ребёнком, которому четыре года. В итоге старший с кровати забрался на подоконник и открыл окно, девочка залезла за ним и, облокотившись на москитную сетку, упала вниз. Ребёнка госпитализировали, но спасти девочку не удалось: она скончалась от полученных травм.

- В отношении каждого родителя даётся оценка по наличию в его действиях признаков административного или уголовного преступления. Практически в каждом случае падения детей из окон их родители или опекуны привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В единичном случае в этом году возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Это как раз по факту гибели девочки в Заволжском районе Твери в июле. Сейчас дело ещё находится в производстве, - пояснила Олеся Александрова.

Мы изучили материалы на сайте Следственного управления СК РФ по Тверской области, который также проводит проверку по каждому случаю. Таким образом нам удалось подсчитать общее количество зарегистрированных случаев падения детей из окон.

По данным СКР, первый случай произошёл 19 апреля. Из окна второго этажа квартиры дома в селе Красная Гора Калининского района выпала девочка 2019 года рождения. Она была госпитализирована в больницу. Что стало причиной падения, не сообщается.

7 мая из окна четвёртого этажа квартиры дома в Твери выпал мальчик 2020 года рождения. Малыш также был госпитализирован.

21 июня из окна второго этажа квартиры дома в Максатихе упал мальчик 2019 года рождения. Он был доставлен в больницу.

25 июня из окна четвёртого этажа квартиры дома в Ржеве также выпал мальчик 2019 года рождения. Малыша госпитализировали.

27 июня выпала девушка-подросток 2006 года рождения из окна квартиры на втором этаже дома в посёлке Новозавидовский Конаковского района. С полученной травмой пострадавшая была доставлена в больницу.

1 июля выпал малолетний ребёнок из окна квартиры на третьем этаже дома в Твери. Подробностей не последовало.

8 июля в Твери ещё один малолетний ребенок выпал из окна второго этажа дома. Его госпитализировали.

23 июля из окна первого этажа дома в деревне Волосково Рамешковского района выпал малолетний мальчик, он был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

25 июля из окна третьего этажа квартиры дома в Заволжском районе города Твери выпала малолетняя девочка 2019 года рождения. В больнице спасти её не удалось.

2 августа в Торопце со второго этажа дома выпала девочка 2020 года рождения. С полученными телесными повреждениями ребёнок был доставлен в ЦРБ.

13 августа из окна второго этажа квартиры дома в деревне Митьково выпал мальчик 2018 года рождения и также был госпитализирован. В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей.

22 августа из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома в Торжке выпал двухлетний мальчик. Он госпитализирован и до сих пор находится в больнице.

23 августа из окна квартиры на четвёртом этаже дома в Конаково упала девочка в возрасте 1 года 10 месяцев. Ребёнок с полученными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

Большинство происшествий случилось по недосмотру взрослых и из-за отсутствия на окнах недорогих, но надёжных ограничителей бесконтрольного открывания створок.

ВАЖНО!

Существуют элементарные меры предосторожности для предотвращения падений маленьких детей из окон.

Не ставьте предметы мебели близко к окнам, чтобы ребёнок не смог залезть по ним на подоконник.

Не стоит также возлагать ответственность по присмотру за малолетним ребёнком на пожилых людей или на подростков.

Ни в коем случае не рассчитывайте на москитные сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не выдержат напор и вес ребёнка, если он на них облокотится. А когда есть сетка, велика вероятность, что ребёнок захочет на неё облокотиться.

Для того чтобы безопасно для детей приоткрывать окна, можно использовать фиксаторы - ограничители открывания окна. Стоят они совсем недорого, всего около 100-200 рублей.

Однако отметим, что надёжнее ограничителя (ребёнок всё-таки может его откинуть и открыть окно) специальные замки или блокираторы на окна. Они также стоят недорого. Эти приспособления можно найти в бытовых строительных магазинах за 200-1000 рублей.

Если окна не оборудованы ограничителями или блокаторами открывания, то лучше вообще демонтировать ручки с окон в детской и в других комнатах и использовать их лишь при необходимости.

Взрослым необходимо быть предельно внимательными также при проветривании помещений: нельзя оставлять детей одних без присмотра в комнатах с открытыми окнами ни на мгновение.

Помните: безопасность детей в ваших руках!