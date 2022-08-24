Досуг в Твери с 24 по 31 августа: Хлебный спас, поэзия в оранжерее и погружение в прошлое

В Твери немало интересных событий. Фото: Тверской туристический портал welcometver.ru

ФЕСТИВАЛИ

Хлеба и зрелищ

27 августа, в последнюю субботу лета, в 60 км от Твери — в старинном прекрасном городе Торжке с 12:00 до 19:00 пройдёт гастрономический фестиваль «Хлебный спас».

Там будут угощать разнообразным хлебом и вкусной выпечкой: от пряников и коврижек до карельских калиток.

Также на ярмарке можно будет купить домашние сыры, молочную продукцию, пастилу, мёд, варенье, печенье, различные чаи.

Главное в программе — это кулинарные мастер-классы по разным способам хлебопечения. Гости фестиваля узнают от мастеров своего дела как печь хлеб традиционный, ремесленный, домашний, обрядовый и ресторанный.

Но помимо хлеба будут и зрелища. Организаторы обещают театральные представления и музыкальный концерт. Завершит фестиваль выступление любимой новоторами и известной ранее шоу-группы «Новый век». Группа активно выступала в городе, тверском регионе и по всей стране с 1999 по 2017 годы. После пятилетнего перерыва шоу-группа вновь собирается вместе, чтобы дать свой концерт на фестивале. Первый «Хлебный спас» успешно состоялся в 2019 году на поляне ручья Здоровец и набрал большое количество положительных отзывов как от гостей, так и от участников. Это был первый на Тверской земле фестиваль ремесленного хлеба. Место проведения: городская площадка на улице Медниковых рядом с домом №4.

Вход свободный.

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ПОЭТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

Стихи о Волге

26 августа в 18:00 в выставочном зале оранжереи Тверского императорского дворца состоится музейно-поэтический вечер «Река священнейшая в мире». Он будет посвящен великой русской реке Волге.

Гости смогут увидеть выставку «Города Тверской губернии. Волга в гравюре и рисунках XVIII-ХХ веков».

Главным же в программе станет декламация стихов о Волге в исполнении тверских молодых поэтов и чтецов. Прозвучат произведения Карамзина, Бальмонта, Некрасова. Программу дополнит викторина с призами и памятными подарками.

Предварительная запись ведется по телефонам (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Стоимость билетов: для взрослых - 100 рублей, для детей до 16 лет - 50.

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ВЫСТАВКИ

Красота и антураж прошлого

Музей Тверского быта в последнее воскресенье лета 28 августа в 14:30 приглашает на экскурсию «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли».

Экспозиция размещается в двухэтажном доме купцов Арефьевых (ул. Горького, д. 19/4), построенном в 1768 году. В самом большом зале музея под старинными сводами, украшенными барельефом двуглавого орла, воспроизведен интерьер парадного зала купеческого дома XVII века и визуализирована легенда о том, как купцы Арефьевы принимали у себя царя Петра I.

Во время экскурсии гости смогут погрузиться в старинную эпоху, увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного искусства тверского региона - подлинные предметы XVIII–XIX веков.

Запись по телефону: +7 (4822) 52-84-04.

Стоимость билетов: обычный - 250 рублей, для пенсионеров – 180 рублей, для школьников и студентов – 100 рублей, для дошкольников – 80 рублей.

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ЭКСКУРСИИ

Прогулка по Морозовскому городку

Центр современной культуры «Рельсы» приглашает на экскурсии по одному из самых интересных исторических мест Твери - Морозовскому городку 27 и 28 августа.

Это будет иммерсивный (с глубоким погружением) променад.

- Надев наушники, совершим увлекательное путешествие во времени, в начало 20 века, когда Морозовский городок был в самом своём расцвете, а жизнь фабричных наполнена событиями, надеждами и мечтами.

Морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Вы услышите невыдуманные истории жизни фабричных, узнаете об их быте, личных переживаниях, - поясняют организаторы экскурсий.

Место встречи - ул. Двор Пролетарки, д. 4, в сквере у фонтана (рядом с остановкой).

Записаться в группу можно на сайте центра за 700 рублей.

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