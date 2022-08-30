Алексей Виноградов: один в поле не воин

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №12 Алексей Виноградов.

Более двадцати лет Алексей Николаевич Виноградов ведет активную патриотическую работу. Настоящий патриот города и страны, на выборах 11 сентября в Тверскую городскую думу, он баллотируется по одномандатному избирательному округу № 12 г. в Московском районе Твери. Идет в команде «Единой России» - партии реальных дел.

А. Н. Виноградов является заместителем председателя Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников», членом Совета Общественной палаты Твери, активистом Общероссийского Народного Фронта. Принимал активное участие в создании музея бронетехники в Парке Победы – гордости нашего города, в организации интерактивной выставки «4 эпохи воинской славы Твери» на базе штаба ТРО МОО «Союз десантников». Немного биографии. А. Н. Виноградов родился в 1974 году. Коренной тверичанин. Отец – военнослужащий, мать – библиотекарь, сейчас на пенсии. Учился в школе № 17, закончил Тверское суворовское военное училище. Спортсмен с детства: лыжи, плавание, спортивное ориентирование, самбо, волейбол. Служил в армии в ОСНАЗе ГРУ. Затем - Тверской государственный университет, где получил высшее образование экономиста. Работал в коммерческих структурах, в 23 года занял должность заместителя управляющего Тверского филиала ОАО «Штерн Цемент».

Жители округа, которые поддерживают кандидатуру Алексея Николаевича, выдвинули свои инициативы. Зная, что Алексей Виноградов – человек дела, они ждут от него, как от депутата, решения давно назревших проблем. Он будет добиваться проведения ремонта бульвара Цанова вдоль жилых домов от ул. Орджоникидзе до Волоколамского проспекта, ремонта придомовых территорий и общественных пространств, также - ремонта стадиона между средними школами 33 и 39, благоустройства Бобачевской рощи и строительства нового корпуса МОУ СОШ № 43.

За 20 лет общественной работы А. Н. Виноградов приобрел опыт решения проблем людей самых разных возрастов и социальных групп. На выборы идет в составе команды «Единой России», команды губернатора, работа которой на всех уровнях власти осуществляет позитивные изменения как в городе, так и в регионе.

В канун выборов мы задали ему несколько вопросов.

- Алексей Николаевич, какова мотивация вашего решения? Что вы хотите сделать, будучи депутатом?

- Мое решение стать депутатом ТГД основано на уверенности в правильности курса Президента Российской Федерации, направленного на укрепление российской государственности, отстаивания национальных интересов и построение социально ориентированного государства. Свою основную задачу в городской думе вижу в поддержке справедливого распределения бюджета города Твери. Буду способствовать реализации инициатив жителей округа № 12 в Московском районе.

- Вы идете на выборы в команде «Единой России». Считаете ли вы, что работа в составе фракции эффективнее работы самовыдвиженца?

- «Один в поле не воин» - это правда, верные, обдуманные решения принимаются всегда коллегиально. Самовыдвиженец - это одиночка, который руководствуется личными амбициями, а не интересами избирателей. Партия «Единая Россия» многократно доказала свою эффективность в самых разных сферах жизни тверичей, поэтому я готов работать в команде губернатора.

- На встречах с избирателями вы услышали от жителей инициативные предложения по улучшению, скажем так, «среды обитания». Что вы сделаете в первую очередь, если изберетесь в гордуму. И каким образом?

- В первую очередь я проанализирую весь спектр проблем 12-го округа. Возьму под личный контроль все запланированные работы по улучшению качества жизни людей.

- Скажите, какие достижения партии «Единая Россия» в городе Твери, по вашему мнению, особенно заметны в последний год-два?

- На первом месте это, безусловно, успешная борьба с коронавирусной инфекцией. На втором месте реализация национальных проектов, таких как «Безопасные и качественные дороги». На третьем месте это отлаженная система обратной связи с людьми: власть слышит и работает на благо жителей, так как страна - это люди, живущие в ней.

- Спасибо.

Остается добавить, что важным пунктом своей программы Алексей Виноградов считает патриотическое воспитание подрастающего поколения: « - Мой прадед по отцовской линии Виноградов Николай Федорович командовал разведротой, погиб в 1942 году под Малой Вишерой. – рассказывает он - Дед по материнской линии Зызов Дмитрий Андреевич тоже воевал на фронте. Хочу, чтобы наша молодежь тоже знала историю своей семьи, своей страны. Я отстаиваю традиционные российские ценности и знаю, как научить молодых людей любить свой народ и быть достойными гражданами нашей Родины…».

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 Виноградова Алексея Николаевича.