Артур Сычёв: Тверь - город удачи и счастья

Кандидат в депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №11 Артур Вячеславович Сычёв.

Депутат Тверской городской Думы Артур Сычёв, член фракции «Единой России» выдвинул свою кандидатуру на выборы в ТГД по избирательному округу № 11 Московского района г. Твери.

Этот человек хорошо знаком жителям города. Он возглавлял ветеринарную службу Тверского центра собаководства, работал на руководящих должностях в областном УВД, администрации области и города. Создал несколько предприятий и руководил ими, трудился в системе городского хозяйства, один из инициаторов проекта реформы общественного транспорта города. С августа 2021 года - руководитель проектов АНО «Тверской вектор», которое ведет работу по культурно-нравственному воспитанию детей и молодежи. В ТГД избран в 2017 году где возглавляет постоянный комитет по вопросам развития городской инфраструктуры и является заместителем председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту. Женат. Отец двоих дочерей. Мы решили задать Артуру Вячеславовичу несколько вопросов.

- Какие задачи ставите перед собой в случае избрания депутатом Тверской городской Думы следующего созыва?

– Быть депутатом городской Думы - не привилегия, а серьезная ответственность. Я получил образование в Российской академии государственной службы при Президенте России по специальности «Государственное и муниципальное управление», что наряду с моим опытом руководства предприятиями и налаженным взаимодействием с различными структурами позволяет мне решать самые разные вопросы. Помимо текущей депутатской работы вместе с коллегами планирую развивать начатые мной проекты по адаптации городского пространства для маломобильных граждан. Люди ошибаются, когда думают, что доступная среда нужна только инвалидам. Нет, она нужна очень многим: пожилым, детям, мамам с колясками, беременным, временно нетрудоспособным, людям с излишним весом и т.д. Вторая моя мечта – в нашем округе на базе межшкольного стадиона за Яблоневым садом создать спортивный центр с уличными тренажерами Маркелова как в Петрозаводске. А если поддержат жители – и с современной скейт-площадкой, полями для занятий волейболом, игры в бадминтон. Буду добиваться принятия программы по комплексному приведению в порядок, где это необходимо, территорий и зданий школ и детских садов. Жизненным остается вопрос ремонта придомовых и межквартальных территорий. Все требует системного подхода и депутаты – «рычаги» решения этих проблем.

- Насколько понимаю, Вам близка работа в команде. Как считаете, есть ли у партии власти конкуренты в плане такой же командной эффективной работы на результат?

- Безусловно, только командной работой можно добиться результатов. И это на любом уровне. Опыт работы ТГД тех созывов, когда у партии власти не было большинства, показал, что оппозиция занимается политическом пиаром, а деятельность Думы заходит в тупик вплоть до ее роспуска, что является постыдным эпизодом в истории Твери. Оппозиция и в нынешнем созыве умудрялась голосовать «против» даже по важнейшим вопросам, например по расселению жителей из аварийного жилья, только потому, что это не их инициативы, а «ЕР».

Кандидат депутаты городской Думы Твери по избирательному округу №11 Артур Вячеславович Сычёв.

- Как вы оцениваете работу нынешнего созыва городской думы и свой вклад в нее?

- Нашей командой проведена серьезная и кропотливая работа по адаптации к потребностям горожан Устава и Правил благоустройства и многих других нормативных документов города Твери, осуществляется поддержка малого и среднего предпринимательства, незащищенных групп населения. Совместно с жителями благоустраивали придомовые территории и общественные пространства, развивается инициированный мной проект по возрождению шефства предприятий над социальными объектами.

- В последнее время в Твери особенно заметны перемены к лучшему: приводятся в порядок дороги, строятся новые объекты социальной сферы, благоустраиваются парки, скверы и дворы, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Это тоже результат командной работы на всех уровнях?

– Безусловно это результат работы всех органов власти региона под руководством губернатора Игоря Михайловича Рудени. Для меня большая честь быть в рядах этой команды. В свое время больно было наблюдать конфликты между региональной и муниципальной властью, ни к чему доброму это не приводило. Все понимали, что город сам не может обеспечить себя ресурсами для решения накопившихся проблем, а точечное латание дыр их не решает. Глава региона выстроил системную работу во взаимодействии всех уровней власти, благодаря чему все значимые проекты реализуются сообща – городом и областью.

- Что бы вы сказали жителям своего одиннадцатого округа в канун выборов?

Дорогие друзья, нам с вами предстоит много сделать на благо любимой Твери. Прошу вас не пожалеть несколько минут, прийти 11 сентября на избирательный участок и поддержать на выборах депутатов Тверской городской Думы нашу команду «Единой России», партии опоры нашего Президента в строительстве крепкой России. Мы продолжим свою работу, чтобы Тверь была городом счастливых и успешных людей!

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Сычёва Артура Вячеславовича.