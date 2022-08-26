65 лет газоснабжению Тверского региона

Фото: АО «Газпром газораспределение Тверь»

За эти годы из небольшого «Горгаза» выросла крупная компания - одно из важнейших предприятий жизнеобеспечения Тверского региона. Сегодня в ней трудится более 2 тысяч человек. Компания входит в Группу «Газпром межрегионгаз» и обеспечивает надежные и бесперебойные поставки природного газа всем категориям потребителей на территории Тверской области.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов рассказал об истории предприятия и о том, какие задачи оно решает сегодня.

- Андрей Николаевич, газовое хозяйство Тверской области создавалось в 1957 году. Расскажите, как все начиналось.

- В 1957 году в квартиры города, тогда еще Калинина, пришел сжиженный газ. Началось строительство газонаполнительной станции (ГНС) сжиженных углеводородных газов производительностью 12 тысяч тонн в год. Первая очередь ГНС была завершена в 1959 году, газ с нее стали доставлять в Вышний Волочек, Торжок, Ржев. С других видов топлива на сжиженный газ начали переводить коммунально-бытовых потребителей: детские сады, школы, столовые. В том же 1959 году началось строительство газопровода-отвода на Калинин и ГРС № 1 около деревни Борихино Поле для снабжения города природным газом. Одновременно было начато строительство городских газопроводных сетей. В 1962 году газопровод-отвод был введен в эксплуатацию. Природный газ получила ТЭЦ № 1. Началась активная газификация города и отдельных районов области.

- Повышение уровня газификации и сегодня важный проект для развития многих регионов России. Расскажите о том, какая работа в этом направлении делается в Тверской области.

- В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Тверской области до 2025 года запланировано сооружение межпоселковых газопроводов до 42 населенных пунктов. Планируется газифицировать крупные муниципалитеты: Нелидово, Молоково, Белый Весьегонск, Западная Двина, Красный Холм, Оленино, Сандово, Торопец, Жарковский. В августе текущего года завершено строительство двух межпоселковых газопроводов к поселку Молоково и Жарковский.

В настоящее время строятся межпоселковый газопровод до Красного Холма. Также строятся межпоселковые газопроводы в Калязинском, Старицком и Сонковском районах. Региональные власти готовят к приему природного газа потребителей в этих населенных пунктах. Начаты проектно-изыскательские работы по межпоселковым газопроводам к Нелидово, Белому, Оленино, Западной Двине, Торопцу, Сандово, Весьегонску. За счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» продолжается строительство газопровода до поселка Максатиха.

В итоге реализации программы практически вся Тверская область будет газифицирована. Большой объем работ ведется и в области догазификации. До конца 2022 года нам предстоит подключить около восьми с половиной тысяч домовладений.

- Это серьезный вызов…

- Мы выстроили свой производственный процесс так, чтобы успешно решить поставленные перед нами задачи. Работа регионального штаба по газификации, тесное взаимодействие с региональной властью и органами местного самоуправления - все направлено на достижение максимального эффекта от догазификации.

В рамках догазификации мы строим газовую сеть до границы участка без привлечения средств граждан. Прокладка газопровода внутри участка и в доме - ответственность заявителя.

Благодаря уже построенным сетям созданы все условия для подключения большого количества новых потребителей. И мы ожидаем, что жители региона будут активно пользоваться этими возможностями.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов. Фото: АО «Газпром газораспределение Тверь»

- Какие еще задачи стоят сегодня перед компанией?

- Наша основная задача - надежная и бесперебойная транспортировка газа всем категориям потребителей, повышение безопасности и эффективности систем газораспределения. Мы транспортируем 2 млрд кубометров природного газа в год, и это обеспечивает работу всего промышленного сектора региона, а также газоснабжение бытовых потребителей.

Ежегодно в рамках реконструкции и техперевооружения газовых сетей идет замена отработавших нормативный срок газопроводов и сооружений на них. В рамках работы по импортозамещению внедряем российские технологии и оборудование. Все это позволяет повысить надежность систем газораспределения и газопотребления.

- В заключение: что бы вы хотели пожелать сегодня коллективу компании?

Работа в газовой сфере никогда не была простой, она всегда требовала максимальной концентрации и отдачи.

Этот год не стал исключением: новые отраслевые стандарты, новые требования к безопасности, масштабная газификация - перед компанией стоят серьезные задачи.

И у нас есть всё для решения этих задач: производственная база, созданная за долгие годы, сплоченный коллектив, готовый работать на результат, опыт, знания, поддержка Группы «Газпром межрегионгаз» и эффективное взаимодействие с органами власти региона.

Желаю вам, уважаемые коллеги и дорогие ветераны, здоровья, благополучия и мира! А нашей компании - стабильной и бесперебойной работы!