Коронавирус в Твери, последние новости на 26 августа 2022: вакцина от гриппа и мужчина, который утонул

Актуальный данные по распространению коронавируса в регионе.
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 26 августа 2022 года.
За сутки коронавирусом заболело 316 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 168 850 случаев заражения.
Выздоровели 162 723 пациента (+110).
Умерли 2760 человек (ни одного за минувшие сутки).
Госпитализированных за минувшие сутки 33.
За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 167 339, за последние сутки – 5086.
Коллективный иммунитет в регионе по имеющимся данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,2%).
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 940 (+95) случаев заражения коронавирусом.
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район 12 734 (+23)
Ржев 9093 (+13)
Калининский район 7299 (+15)
Вышневолоцкий городской округ 6758 (+12)
Торжок 5525 (+4)
Кимры 5077 (+5).
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
Графика: ПТО
В Тверскую область поступила первая партия вакцин от гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Вакцинацию можно пройти бесплатно в рамках государственных программ либо добровольно на платной основе. В поликлинике по месту жительства можно сделать прививку после обращения к терапевту или дежурному врачу.
В государственных и муниципальных поликлиниках бесплатная вакцинация продлится до декабря 2022 года. Прививки детям ставят только с письменного согласия законного представителя (родителя, опекуна, попечителя).
- В течение эпидемического сезона 2021-2022 годов в Тверской области было привито от гриппа 311 тыс. человек, в том числе 113 тыс. детей. Вакциной, закупленной на средства из других источников, привито 4,8 тыс. человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты напоминают, что привитые против гриппа лица переносят заболевание в легкой форме и без осложнений.
Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины 1996 года рождения. Тело погибшего было обнаружено 24 августа в Иваньковском водохранилище. Место происшествия осмотрено следователем.
- Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, - сообщили в ведомстве.