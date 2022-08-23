Гранты и льготные кредиты: Как нацпроект помогает расти малому и среднему бизнесу в Тверской области

В областном правите5шльствуе прошло заседание. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области с начала года стало примерно на 8000 больше малых и средних предпринимателей, включая самозанятых граждан. Всего, по данным Минэкономразвития региона на середину августа, сейчас их насчитывается около 74 тысяч. Цифра озвучена на заседании областного правительства, которое 23 августа провел губернатор Игорь Руденя.

Рассмотрены промежуточные итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Тверском регионе в этом году.

- В условиях внешнего давления на страну развитие малого и среднего бизнеса является одним из ключевых условий экономической стабильности, занятости населения, устойчивого развития территорий. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин, необходимо создавать условия для наращивания производства и увеличения предложений на внутреннем рынке. Глава государства подчеркнул, что основой для решения этой задачи является развитие производственных кластеров, которые должны притягивать к себе малый бизнес, - обратился к областным чиновникам Игорь Руденя.

На заседании, губернатор - в центре. Фото: ПТО

Губернатор напомнил, что Тверская область одним из первых субъектов РФ приняла пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Также в Верхневолжье создаются территории с особыми льготными условиями для открытия предприятий.

Из анализа Минэкономразвития следует, что основная доля малых и средних предпринимателей в регионе занимаются обрабатывающим производством, торговлей, транспортировкой грузов, строительством, а также сферой услуг. В этом секторе экономики Верхневолжья занято свыше 204 тысяч граждан.

В рамках национального проекта поддержка малому и среднему бизнесу оказывается по нескольким направлениям.

Проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Направлен на вовлечение жителей в предпринимательскую деятельность, поддержку начинающих бизнесменов, особенно в соцсфере. Выделяются гранты - от 100 тысяч рублей до 500 тысяч - на ремонт помещений, покупку оборудования, сырья. В этом году поддержка предусмотрена 16 предпринимателям.

Проект «Акселерация субъектов МСП»

Суть - помощь бизнесу в поиске партнеров, сертификации, патентовании, продвижении и экспорте продукции. Результаты этого года: свыше 50 предприятий заявились на международные выставки, более 2500 - на образовательные (повышающие уровень знаний в бизнесе) курсы и семинары, 178 прошли обучение на образовательной платформе «Начни бизнес». Свыше 1000 бизнесменов получили помощь в решении вопросов с сертификацией, продвижением товаров и т.д.

Игорь Руденя поручил в рамках этого проекта рассмотреть возможность обучения основам ведения дела военнослужащих, выходящих на пенсию.

Проект «Создание условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Действует программа льготного кредитования «Самозанятость». Обеспечено семь займов под 1% годовых (среди получателей, к примеру, есть визажисты и логопеды).

Фонд содействия предпринимательству

Помогает бизнесу с получением кредитов. В первом полугодии 2022 года Фонд обеспечил 49 поручительств и 228 займов для предпринимателей (за 2021-й - 118 поручительств и 337 займов для бизнесменов).

Одно из новшеств - программа льготного кредитования «Стабильный бизнес». По ней можно получить заем до 2,5 млн рублей под 5% годовых. Уже обеспечено 100 таких займов.

«Агростартапы»

Грантовая поддержка крестьянским и фермерским хозяйствам из областного бюджета - до 5 млн рублей (животноводство) и до 3 млн (растениеводство, льноводство, пчеловодство и т.п.). В прошлом году гранты разного размера были предоставлены 12 малым и средним агропредприятиям, с начала 2022-го - восьми фермерам и хозяйствам.

Поддержка федеральных институтов

Помимо вышеперечисленного, предпринимателям в Тверском регионе также доступна поддержка фондов содействия инновациям, кредитованию, развития промышленности. Это займы «Оборотный капитал», «Промышленная ипотека», «Импортозамещение», «Проекты туризма», субсидии IT-компаниями и другие.

Важным шагом в расширении мер поддержки тверских предпринимателей стало подписание на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между регионом и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

В итоге тверскому бизнесу стали доступны новые инструменты получения средств на развитие дела. Один из них - программа инвесткредитования по ставкам 3-4,5%. Причем для предпринимателей, у которых не хватает залогового обеспечения, предусмотрены так называемые «зонтичные» поручительства. Корпорация МСП в этом случае берет до 50% риска на себя.

НА ЗАМЕТКУ

С 2019 года в регионе в рамках нацпроекта открыт Центр «Мой бизнес». Обратившись в него, можно узнать обо всех предоставляемых предпринимателям госуслугах, обо всех действующих мерах поддержки, получить консультации.