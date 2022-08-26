Добровольное пожарное формирование Калининской АЭС стало сильнейшим в концерне «Росэнергоатом»

По итогам двух дней победу одержали хозяева соревнований - команда Калининской АЭС. Фото: пресс-служба КАЭС

Ежегодные масштабные соревнования на звание лучших боевых расчётов добровольных пожарных формирований действующих АЭС России (филиалы АО «Концерн Росэнергоатом») прошли на базе спорткомплекса Калининской АЭС. В течение двух дней команды семи атомных станций страны вели борьбу за обладание главным призом состязаний – переходящим Кубком Концерна. Огнеборцы демонстрировали готовность к первичным действиям при обнаружении условных возгораний и навыки работы с пожарно-техническим оборудованием.

Соревнования проходили в несколько этапов: проверяли теоретические знания в области пожарной безопасности, оценивали навыки использования средств защиты. Самым зрелищным этапом стала эстафета по полосе препятствий с использованием первичных средств пожаротушения. Участники состязаний облачались в увесистую экипировку, в которой за короткое время должны были преодолеть спортивный забор, потушить возгорание огнетушителем, соединить пожарные рукава и поразить мишень напором воды из пожарного ствола.

По итогам двух дней победу одержали хозяева соревнований - команда Калининской АЭС. Второй результат показал коллектив Белоярской АЭС. Бронзовым призером стали работники Балаковской АЭС.

«Такие соревнования являются одним из важных элементов тренировки персонала, и свидетельствует о высокой культуре безопасности в области пожарной профилактики и защиты, так как пожарная безопасность является важной частью обеспечения надежной эксплуатации АЭС России», - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.