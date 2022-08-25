Когда в Твери закончится жара спрогнозировали синоптики

Много августовской жары - тоже нехорошо. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изнываете от необычной августовской жары? Мы тоже. Поэтому первый вопрос доктору географических наук, профессору ТвГУ Наталье Сердитовой : «Когда же это закончится?»

Оказалось, совсем-совсем скоро: словно вдохнуть и выдохнуть...

- Жара до +32 продлится до воскресенья 28 августа. Потом огромный антициклон, который сейчас и определяет погоду в регионе, начнут смещать североатлантические циклоны. Ветры северо-западных направлений принесут похолодание. Ко вторнику будет уже лишь +21, - прогнозирует Наталья Сердитова.

Осадки в ближайшие пару дней маловероятны, но всё же локальные дожди и грозы возможны на северо- западе области.

Ночи к середине следующей недели станут более холодными. Со вторника на среду до +13.

Ветер совсем «вялый», до 3 м/сек в конце текущей недели, в начале следующей сменится на более сильный - 5 м/сек.

Атмосферное давление начнет падать. Сейчас оно повышенное - 755 мм рт. ст., к выходным начнет смещаться в сторону средних значений - 745 мм рт. ст.

Что до 1 сентября, то здесь наш эксперт сказала: прогнозировать пока рано. Это сейчас метеокарты показывают до +18.

Но на следующей неделе погода, сами понимаете, меняться будет довольно стремительно. Поэтому пока неясно, в каком наряде отправлять ребенка на школьную линейку - куртку с зонтом давать или нет. Но жарко, однозначно, уже не будет.