Коронавирус в Твери, последние новости на 25 августа 2022: рост числа больных COVID-19, опасные шершни и экономический ущерб пчеловодству

Актуальные данные о росте числа больных коронавирусом на 25 августа. Фото: ПТО; Олег УКЛАДОВ

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 25 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 298 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 168 534 случаев заражения.

Выздоровели 162 613 пациента (270).

Умерли 2760 человек (ни одного за минувшие сутки).

Госпитализированных за минувшие сутки 20.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 162 253, за последние сутки – 3929.

Коллективный иммунитет в регионе по имеющимся данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,2%).

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 835 (+99) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 707 (+15)

Ржев 9076 (+19)

Калининский район 7286 (+48)

Вышневолоцкий городской округ 6746 (+10)

Торжок 5521 (+3)

Кимры 5072 (+5).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

Минприроды Тверской области предупреждает жителей региона об опасности укусов шершней.

- Шершни считаются в мире наиболее крупными представителями семейства бумажных ос. По своей сути насекомые не являются агрессивными, но последствия укуса шершня могут привести к сильнейшей аллергической реакции, анафилактическому шоку или даже молниеносному летальному исходу. Все зависит, от разновидности насекомого и его ядовитости, - обращают внимание специалисты.

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области рекомендует жителям региона быть внимательными и аккуратными при встрече с шершнями.

- Встретившись с насекомым, не делайте резких движений, не отмахивайтесь просто замрите ненадолго. Он пролетит мимо, и вы продолжите движение, - советуют в Минприроды.

В случае укуса и сильной аллергии следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели исследование и выявили возбудителей нозематоза (спора ноземы) в образце подмора пчел.

Материал доставили в лабораторию с пасеки в Конаковском районе.

- Нозематоз - инвазионное заболевание взрослых пчел, маток и трутней. В условиях отсутствия профилактики и лечения это заболевание способно нанести огромный экономический ущерб пчеловодству, - поясняют специалисты.

Информация о регистрации заболевания была передана заявителю и направлена в контролирующие ведомства.