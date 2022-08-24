Коронавирус в Твери, последние новости на 24 августа 2022: 10 выпавших из окон детей попали в больницу в этом сезоне, лжебанкиры снова обманывают пенсионеров

Актуальные новости по распространению коронавируса в регионе на 24 августа 2022. Фото: СУ СК РФ по Тверской области, ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 24 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 265 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 168 236 случаев заражения.

Выздоровели 162 343 пациента (0).

Умерли 2760 человек (ни одного за минувшие сутки).

Госпитализированных за минувшие сутки 20.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 158 324, за последние сутки – 2375.

Коллективный иммунитет в регионе по имеющимся данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,2%).

Графика: ПТО

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 736 (+91) случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 692 (+13)

Ржев 9056 (+19)

Калининский район 7238 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 6736 (+11)

Торжок 5519 (+6)

Кимры 5067 (0).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Вчера в Конаково маленькая девочка (1 год 10 мес.) выпала из окна четвертого этажа пятиэтажки.

- Предположительно, мама девочки находилась дома и отвлеклась, пока ребёнок играл в комнате. Ребенок залез на подоконник, где было открыто окно, и упал с четвертого этажа. В настоящее время девочка госпитализирована в Конаковскую ЦРБ, - сообщили подробности в прокуратуре Тверской области.

По данному факту следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Данный случай госпитализации ребёнка стал десятым (согласно статистике ДОКБ) в нынешнем сезоне.

В беду попадают и пожилые. Так на днях в полицию обратился 76-летний житель Удомли и сообщил, что неизвестный обманул его по телефону, представившись сотрудником службы безопасности банка.

Лжебанкир убедил пенсионера, что его деньги пытаются похитить, поэтому необходимо перевести сбережения на безопасный счет.

Получив от потерпевшего 1 379 000 рублей, "сотрудник банка" перестал выходить на связь, а заявитель обратился в полицию.

По ч. 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Подозреваемого ищет полиция.