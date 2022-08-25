Роман Ростовцев: Выпускники вузов должны оставаться в Твери

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №9 Роман Анатольевич Ростовцев.

Роман Анатольевич Ростовцев - ученый. Возглавляет федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр лубяных культур». Член-корреспондент РАН. Баллотируется по избирательному округу № 9 Заволжского района г. Твери. Идет в команде «Единой России» на выборах 11 сентября в Тверскую городскую Думу.

Он родился в 1978 году в поселке Академический Тверской области. Отец работал водителем, мать – бухгалтером. После школы поступил в Тверскую государственную сельхозакадемию, одновременно получив права водителя и тракториста-машиниста. Освоил специальность газоэлектросварщика. После окончания академии поступил в аспирантуру, работал в вузе преподавателем и научным сотрудником в ГНУ ВНИИ и проектно-технологическом институте механизации льноводства Россельхозакадемии. Он - автор и соавтор 171 работ, в том числе четырех книг, трех учебных пособий и 49 патентов на изобретения и полезные модели. Удостоен множества наград. Является членом общественного совета при главе администрации Заволжского района г. Твери. Женат, отец троих детей. Увлекается рыбалкой, любит читать книги.

Избиратели девятого округа предложили кандидату свои инициативы. Как всегда, людей волнуют вопросы благоустройства среды обитания. Об этом и о многом другом мы поговорили с кандидатом в этом небольшом интервью.

- Вы – ученый, причем, человек, решающий конкретные практические задачи для льноводства Тверской области. Что повлияло на решение идти в тверские депутаты?

- В 2006 году я стал помощником депутата Законодательного Собрания Тверской области. И я представляю, что такое работа депутата. Поэтому, когда мне предложили участвовать в выборах, я согласился. Есть уверенность в собственных силах. Единственным условием, которое я поставил, являлось то, что выдвижение будет по 9 округу. Это связано с тем, что этот округ мне близок. Здесь я прожил 22 года, женился, родились мои дети, здесь они посещали детский сад. В этом округе живут родные мне люди и друзья. Их я не могу подвести. Хочется сделать что-то значимое, то, что улучшит жизнь в районе.

- Почему «Единая Россия»? Чувствуете ли вы потенциал партии власти?

- Считаю, что выдвигаться от какой-либо другой партии не имеет смысла. «Единая Россия» – это партия реальных дел и только здесь, работая в команде, возможно действительно воплотить в жизнь начинания и наказы избирателей.

- Чтобы представлять интересы жителей своего округа, надо держать с ними контакт. Вас там знают, вопросы задают?

- Конечно. Это же мой родной округ, как я говорил ранее. Я скажу даже больше, без контактов с жителями работа депутата бессмысленна. Как сказала одна из жительниц нашего округа, депутат – это проводник между народом и исполнительной властью, тот, кто доносит мнения избирателей. И я с ней полностью согласен.

Возвращаясь к вопросу: «Почему «Единая Россия?», – добавлю, что действую в команде этой партии избиратели будут быстрее услышаны и шансы на скорейшее решение насущных вопросов многократно возрастают. Это я знаю по себе, по опыту своей работы.

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №9 Роман Анатольевич Ростовцев.

- От депутата ждут решения конкретных проблем территории, от которой он избирался. Есть понимание проблематики округа, в котором вы баллотируетесь?

- Понимание есть. Все озвученные жителями проблемы тщательно анализируются, проводится их классификация и намечаются возможные пути решения. Так сказать, применяется научный подход. Все вопросы можно разделить на сложные, требующие времени на решение, и на те, которые возможно решить достаточно просто.

Последние решаются уже сейчас до выборов. Это такие вопросы, как установка банкомата на Силикатке, организация системы видеонаблюдения в детском саду на Стеклозаводе, помощь в благоустройстве территории детских садов в Сахарово и на Силикатке, приведение в порядок детских и спортивных площадок во дворах домов и т.д.

Среди сложных вопросов – вопросы качества услуг ЖКХ, работ по благоустройству придомовых территорий, улично-дорожной сети, кадровое обеспечение социальных, медицинских и образовательных учреждений и т.д.

- Что вы сделаете самым первым, если станете депутатом?

- Одной из основных проблем города является отток молодых специалистов, выпускников тверских образовательных учреждений в другие регионы страны, прежде всего, в Москву. Я внесу предложения по мерам, направленным на привлечение таких специалистов в тверские предприятия и организации, а также их удержание в родном городе. Здесь главное создать необходимые условия и не только материальные. Тем более такой опыт у меня имеется. Коллектив возглавляемого мной научного центра составляет более 400 человек.

Придя работать в 2016 году руководителем в научный центр, средний возраст сотрудников составлял около 60 лет. Сейчас - около 40 лет. И всё это за счет привлечения молодых кадров – выпускников тверских образовательных учреждений.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Ростовцева Романа Анатольевича.