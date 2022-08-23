Как икона: при раскопках в монастыре Тверской области археологи обнаружили древние останки с нимбом

Присмотритесь: углубление от головы, а вокруг него, очертания нимба. Фото: Тверская епархия

В Торжке есть где разгуляться археологам. В домонгольский пору (11-13 века) город богатый, зажиточный. Здесь активно торговали с иноземными странами, и даже посадских детей учили письму (найденные берестяные грамоты тому свидетельство), одними из первых здесь в торговле пустили в оборот монеты. В общем, копни чуть глубже и найдешь артефакт. И в Торжке копают ещё с советских времён и находят много интересного.

Вот в начале августа на раскопе в некрополе у колокольни Борисоглебского монастыря нашли захоронение, которое специалисты уже сейчас называют уникальным. Останки с нимбом, похожие на древнюю икону!

- У колокольни монастыря было найдено уникальное захоронение, датируемое археологами XI–XII веками: здесь были обнаружены кости взрослых и детей — православных христиан — плода миссионерской проповеди преподобного Ефрема Новоторжского. У одной из находок отпечаталось подобие нимба вокруг головы, останки похожи на древнюю икону. Как отметили археологи, гроб был сделан с выделкой под лицо человека. Ничего подобного ранее археологи еще не видели, - придали огласке находку в тверской епархии.

Раскопки ведет археологическая экспедиция специалиста Института археологии РАН Натальи Сарафановой. Она специалист по Торжку, много лет здесь работает, и много чего ей удалось раскопать. Но даже ее такое необычное захоронение удивило.

На захоронение с нимбом выезжал посмотреть митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Владыка послушал рассказы археологов, отслужил заупокойную литию по погребенным у монастырских стен.

- Я никогда еще не служил заупокойной службы над останками христиан, которых отделяет от нас такое количество времени — почти тысячелетие. Это особенно трепетно, - поделился он.

Пока специалисты никак не комментируют, что это за «нимб», но многочисленные фото с раскопа показывают: и правда, на нимб похоже. У покоящихся рядом останков такого нет.

Сразу почему-то хочется верить во что-то мистическое... вспомнился фильм про Индиану Джонса... Но нет.

Заглянув в интернет и пробежавшись по авторефератам диссертаций археологов, можно найти зацепку. Это был долбленый гроб антропоморфной формы - то есть по форме человеческого тела. Гроба нет уже, ясное дело, сколько веков прошло, а отпечаток в грунте остался.

В автореферате диссертации: «Подземные погребальные деревянные конструкции городских и монастырских некрополей» читаем:

«Гроб представляет собой долбленую колоду антропоморфной формы с выраженным снаружи изголовьем, расширением в центральной части, плавным сужением в ножной. Оголовье изнутри приподнято».

Такие формы гробов существовали и в 14-15 веках.

Почему у рядомлежащих останков таких очертаний вокруг голов нет? Тут тоже есть ответ: они были похоронены без гроба в погребальных одеждах.

Но это всего лишь наши очень быстрые отгадки на сложную загадку, и не факт, что они верны. Впереди у археологов ещё много работы и на раскопе, и по описи найденных артефактов. Возможно, вскоре нам представят официальную версию того, почему же у одного из захороненных в 11-12 веках христианина «нимб» вокруг головы отпечатался.

Раскоп у древнего Борисоглебского монастыря в Торжке. Фото: Тверская епархия

Захоронение с нимбом. Фото: Тверская епархия

У других останков «нимбов» нет. Фото: Тверская епархия

Нимб - крупный план. Фото: Тверская епархия

Руководитель экспедиции специалист Института археологии РАН Наталья Сарафанова показывает раскоп митрополиту Амвросию и священнослужителям. Фото: Тверская епархия.

Владыка Амвросий отслужил заупокойную литию по погребенным у монастырских стен. Фото: Тверская епархия