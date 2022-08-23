Коронавирус в Твери, последние новости на 23 августа 2022: смог от рязанских пожаров над городом, падение из окна и рост числа заболевших

Последние данные о коронавирусе в Тверской области на утро 23 августа. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 23 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 257 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 167 971 случаев заражения.

Выздоровели 162 343 пациента (+159).

Умерли 2760 человек (ни одного за минувшие сутки).

Госпитализированных за минувшие сутки 21.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 154 677, за последние сутки – 1077.

Коллективный иммунитет в регионе по имеющимся данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,2%).

Графика: ПТО

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 645 случаев заражения коронавирусом.

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район 12 669

Ржев 9037

Калининский район 7238

Вышневолоцкий городской округ 6725

Торжок 5513

Кимры 5067.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Минувшим вечером над Тверью повис смог. Оказалось, это не местные торфяники, а дым от лесных пожаров в Рязанской области.

- Ситуация в Рязанской области тяжелая, ветром смог тянет к нам, - сообщили в МЧС.

Напомним, уже несколько дней в Рязанской области полыхают сильнейшие пожары. Горит несколько десятков гектаров леса. Жителей ближайших населенных пунктов эвакуируют.

Участие в тушении пожара вблизи деревни Деулино и поселка Голованово Бусаевского сельского поселения Клепиковского района принимает личный состав ГУ МЧС России по Тверской области.

Новое падение ребёнка из окна. Из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Торжке выпал двухлетний мальчик.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

- Предположительно, мама и папа несовершеннолетнего находились дома и отвлеклись, пока ребёнок играл в комнате с четырехлетней сестрой. Младший ребенок залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа, - сообщили в прокуратуре Тверской области.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.