«Бабушки - новые битлы» помогли городу Тверской области получить 70 миллионов рублей на благоустройство

Четыре проекта стали победителями, но особенно порадовала визуалка с бабушками аля битлы, интересна и задумка со смотровой площадкой с башенкой. Графика: "Бугор"/"Проектный офис Верещагиных"/коллаж

Как уже сообщала «КП»-Тверь», 18 августа в Тамбове подвели итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В итоге из шести проектов от нашего региона победили четыре: в Весьегонске, Красном Холме, Лихославле и Старице. Как отметили в тверском Центре развития экономики малых городов (курирует данное направление в Верхневолжье), это очень хороший результат. На каждый проект-победитель будет выделено по 70 млн рублей в виде федеральных грантов.

Мы решили детально остановиться на каждом проекте и связались с представителями всех проектных бюро, которые над ними работали. Оказалось, что среди них лишь одно тверское. С него и начнем.

ВЕСЬЕГОНСК. ПРИМОРСКИЙ ПАРК

Смотровая площадка. Графика: "Проектный офис Верещагиных"

Над проектом работала команда тверского Проектного офиса Верещагиных. В детали посвятила руководитель проектов этой организации Елена Нгале.

Сейчас расположенный на берегу Рыбинского водохранилища Приморский парк по-настоящему интересным для людей общественным пространством назвать трудно. Он нуждается в благоустройстве.

По словам Елены, концепция проекта сводилась к гармоничному выражению четырех природных стихий.

Что же входит в проект?

Смотровая площадка с видом на водохранилище в виде поднятой над землей деревянной (с металлическими элементами) конструкции с башенкой и зеркальной надписью «Весьегонск» (чтобы отражался водоем). Там же расположат ветряки, под пространством конструкции сделают качели.

Новые дорожки в парке из специального материала - резиновой мульчи. Она будет выглядеть как деревянная щепа, иметь небольшие неровности, чтобы было удобно ходить и нельзя было расшибиться, даже если сильно упадут дети: мульча амортизирует.

Дорожки на гравийной основе и велодорожки по периметру парка. Делать дорожки предполагается на одном уровне, чтобы на пути у людей, передвигающихся на колясках, не возникали препятствия в виде бортиков.

Новая деревянная сцена для концертов и различных мероприятий. Перед ней - новые сиденья с деревянным же покрытием, чуть подальше - амфитеатр под навесом.

Площадка для природных игр (с большим деревянным ксилофоном, пеньками для игр в крестики-нолики и классики, приспособлениями для звуковых игр), амфитеатр из пеньков.

В парке - визуалка. Графика: "Проектный офис Верещагиных"

Оригинальная площадка для пенсионеров с развивающими конструкциями-тренажерами для профилактики деменции.

Новые оригинальные деревянные скамейки и сделанные под дерево антивандальные фонари из композитных материалов.

Деревянные беседки и пергола.

Обустройства зоны кафе с деревянным настилом для фестивальной площадки, шезлонгами для отдыха, мобильной мебелью.

Помещение для общественного туалета.

В целом по проекту запланировано обустроить территорию в 4 га.

Приморский парк. Графика: "Проектный офис Верещагиных"

При разработке проекта учитывались пожелания местных жителей. Мало того, они будут участвовать в создании площадки природных игр с пеньками.

По словам Елены, реализация данного проекта должна уложиться в 70 млн рублей.

КРАСНЫЙ ХОЛМ. СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Визуалка проекта. Графика: "Бугор"

Над проектом работала команда архитектурного бюро «Бугор» (Москва). Подробности рассказала его главный архитектор и основатель Маргарита Тюрина. Она, кстати, принимала участие в разработке проектов благоустройства горсада в Вышнем Волочке (сейчас на стадии реализации) и центральной площади в Нелидово.

Я не мог не спросить у Маргариты про «визуалку» проекта для Красного Холма - там явный оммаж (подражание и жест уважения) группе «Билтз» (с обложкой к альбому) в виде переходящих дорогу друг за другом четырех бабушек.

Привет битлам. Графика: "Бугор"

- Мы просто хотели внести немного рок-н-ролла, - рассказала Маргарита. - Хотели подчеркнуть, что в этом маленьком городе можно сделать что-то прикольное и прорывное.

Проект предполагает преображение пространства вокруг местного Дома народного творчества: площади перед ним и прилегающего сквера.

Что же входит в проект?

Пергола с качелями, амфитеатр и места для фотосессий с одной стороны от ДНТ на площади. Рядом с ними клумба в форме холма с красной лавочкой.

Двухсторонняя сцена с другого бока от ДНТ (одна большая ее часть должна выходить на площадь - для массовых концертов под открытым небом, другая, более камерная, - в сторону зеленной зоны).

Схематичное изображение обустройства в Красном Холме. Графика: "Бугор"

Все эти сооружения предполагается выполнить в красном цвете.

Перед площадью, где сейчас асфальт, предполагается положить плитку.

Парковку с площади уберут. Также неподалеку установят новый красный торговый павильон, а также новые автобусные павильоны.

В зеленой зоне - детская площадка (в основном из дерева, в том числе с веревочными элементами), фонари на деревянных опорах в стиле русского модерна (начало XX века), сеть прогулочных дорожек.

На месте старой танцплощадки - новый деревянный настил с перголой и фонарями.

Проект не укладывается в 70 млн рублей и предполагает дополнительное финансирование со стороны региона (около 10 млн) и муниципалитета (около 2 млн).

ЛИХОСЛАВЛЬ. ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Визуалка проекта в Лихославле. На этом изображении отображена лишь малая часть задуманного. Графика: "М4"

Над проектом работала команда проектного бюро «М4» (Москва). Подробности рассказала руководитель проекта Анна Черемных.

Она отметила, что «М4» имеет опыт работы в Тверской области: разрабатывали проекты по преображению парка Венецианова в Удомле и горсада в Вышнем Волочке.

- Основная идея нашего проекта для Лихославля - сплетение национальных карельских мотивов (этот город - один из центров карельской культуры в Верхневолжье. - Ред.) и железнодорожной тематики, так как это пространство на выходе из вокзала, - пояснила Анна.

Что же входит в проект?

Арт-объект в виде столба с настоящими часами (конструкция - металлический каркас, обшитый перфорированным металлом).

Скульптура аистов.

Амфитеатр и зона для настольных игр

Новое покрытие в переулке перед вокзалом - плитка.

Туристические информационные стенды и указатели с узорами в карельском стиле.

Парковка для велосипедов.

Новые фонари от местного производителя.

Деревянный навес с амфитеатром в сквере, где можно сидеть и общаться даже в дождливую погоду, рядом с переулком в парке (но это уже, скорее всего, пока в перспективе).

Схема предполагаемого преображения. Графика: "М4"

Предполагается, что у проекта будет еще второй этап с дальнейшим благоустройством парка рядом с переулком.

По предварительным расчетам, по словам Анны, проект преображения и благоустройства переулка перед вокзалом (не включая парк) обойдется примерно в 65 млн рублей. Соответственно остаток от гранта пойдет на благоустройства сквера, видимо.

СТАРИЦА. КОМСОМОЛЬСКИЙ СКВЕР

Вот такой примерно вид будет открываться на Комсомольский сквер, если проект воплотят в жизнь, как задумано. Графика: «Верста»

Над проектом работала команда архитектурного бюро «Верста» (Москва). Подробности рассказала главный архитектор бюро Елена Долецкая.

Она отметила, что концепция такова: преобразовать Комсомольский сквер в насыщенное общественное пространство для отдыха и проведения различных городских ярмарок и гуляний, возродить его как ядро исторического квартала Старицкое Зарядье, сделать туристическим брендом города.

Сквер был разбит на несколько концептуальных зон.

Что же входит в проект?

Детская познавательно-игровая зона (лесная зона в деревьях): игровая площадка (разделена на две возрастные группы, 0-5 лет и 6-12 лет) с различными оригинальными, часто деревянными аттракционами, батутами и канатной дорогой.

Событийная зона: амфитеатр на рельефе, деревянная сцена с отверстием в настиле для растущего там дерева. Рядом - большая лужайка для занятий спортом и пикников.

Фестивально-ярмарочная зона: небольшое помещение кафетерия с дополнительными посадочными местами на улице с возможностью установки рядом ярмарочных домиков.

Зона тихого отдыха: зеркальные арт-объекты в виде столбиков, отражающих окружающую территорию, гамаки.

Визуалка проекта в Старице. Графика: «Верста»

Медиа-аллея: зеркальные арт-объекты с информацией об истории города и Старицкого Зарядья.

Деревья с меняющейся световой подсветкой (приборы утоплены в землю).

Новые белые металлические фонари в минималистском стиле, скамейки, прогулочные дорожки из светлой плитки плюс дополнительные дорожки из старицкого белого мрамора.

Навигационные пилоны - прозрачные конструкции с картой старицы и информацией о городе.

Проект укладывается в 70 млн рублей, но детскую площадку будут делать отдельно - во вторую очередь.

Визуалка проекта в Старице. Графика: «Верста»

ВАЖНО!

Всего с 2018 года в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях грантовую поддержку получили 15 проектов благоустройства общественных пространств в Верхневолжье.

Помогает готовить документы от муниципалитетов на участие в конкурсе и взаимодействует с проектными бюро и местным руководством и населением учрежденный правительством региона Центр развития экономики малых городов.

Если все пойдет по плану, реализация вышеозначенных проектов начнется в 2023 году.

Помимо них на гранты в этот раз претендовали Андреаполь с преображением городского парка и Конаково с благоустройством стрелки реки Донховки.