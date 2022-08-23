Преподаватели Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова познакомились с работой Калининской АЭС

Фото: пресс-служба КАЭС

21 августа с ознакомительным визитом город-спутник Калининской АЭС Удомлю (Тверская область) посетили члены Клуба ученых Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В состав делегации вошли 20 человек – это профессора, преподаватели и сотрудники университета.

В рамках визита они побывали в Центре общественной информации Калининской АЭС. Там для представителей ученого сообщества провели экскурсию по экспозиции «Калининская АЭС. Что это такое», где они познакомились со спецификой атомного предприятия, технологией производства электрической энергии.

Гостей интересовали экологические проекты и мероприятия, которые реализуются на атомной станции, современные природоохранные технологии в атомной энергетике.

Как отметила доцент кафедры статистики МГУ Ирина Мамий, познакомиться так близко с атомной энергетикой – большая удача.

«Мы пользуемся светом и теплом и не задумываясь каким непростым и ответственным трудом достигаются эти блага цивилизации. И за всем этим стоит работа многочисленной армии специалистов-энергетиков, - сказала Ирина Мамий. - После сегодняшней экскурсии я стала еще больше доверять этому виду генерации, поскольку узнала насколько надежны и безопасны атомные станции».

Политика открытости и доверия – важная составляющая в деятельности Калининской АЭС. Ежегодно в экскурсиях по объектам атомной станции принимают участие порядка 3 000 человек.

Фото: пресс-служба КАЭС