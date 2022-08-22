Коронавирус в Твери, последние новости на 22 августа 2022: Небольшой скачок вниз кривой ковидной статистики, еще один утонувший человек и погибший военный

Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Тверской области на 21 августа. Фото: ПТО, администрация Максатихинского района, Александр Жмулин

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 22 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 258 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 167 714 случаев заражения.

Выздоровели 162 184 пациент (+150).

Умерли 2760 человек (ни одного за минувшие сутки).

Госпитализированных за минувшие сутки нет.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 154 677, за последние сутки – 1077.

Коллективный иммунитет в регионе по имеющимся данным составляет 4,2% (по стране в целом - 7,2%).

Графика: ПТО

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 557 случаев заражения коронавирусом (+86).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 648 (+18),

Ржев - 9019 (+17),

Калининский район - 7227 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 6713 (+11),

Торжок - 5513 (+3),

Кимры - 5058 (+5).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

На фоне постоянного роста заболеваемости коронавирусом, за сутки к 22 августа по сравнению с предыдущими сутками в регионе было выявлено на 19 случаев заражения COVID-19 меньше - 258 против 277. А по данным на 21 августа по сравнению с 20-м было на 17 заразившихся меньше - 277 против 294. Посмотрим, как будет дальше.

21 августа в Верхневолжье из водоема вновь выловили тело утонувшего человека - труп мужчины был обнаружен в реке Жабня в Калязинском районе.

Тело утонувшего передали сотрудникам полиции. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Тверской области в ходе спецоперации на Украине.

На сайте администрации Максатихинского района появился текст соболезнования от главы муниципалитета родным и близким погибшего Максима Ткачука. Он родился в поселке Труженник недалеко от Максатихи. После срочной службы продолжил служить по контракту... Ему было всего 23 года.