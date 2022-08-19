Электронная запись к врачу в Твери: Реально ли попасть на приём без очередей в регистратуре

Очередей в регистратуру сейчас нет, мы потихоньку осваиваем онлайн запись. Но впереди новый эпидсезон - тогда и проверим, как мы с ним справимся. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Заходим на сайт электронной регистратуры, а там все ближайшие дни заняты, а следующие даты недоступны», «К узкому специалисту не попасть – требуют прийти лично в поликлинику», «Не могу записаться через Госуслуги, нет какого-то прикрепления» - такие жалобы и вопросы от читателей по поводу электронной записи в поликлинику поступают в нашу редакцию.

Что ж, проверим. Для начала попробуем записаться к врачу, например, своему терапевту. Увы, не вышло. На сайте электронной регистратуры Тверской области мне оказались доступны только терапевты в районных ЦРБ – безобразие да и только. Попытавшись записаться к другим специалистам, также сталкиваемся с ситуацией, описанной читателями: некоторые специалисты недоступны вообще, запись к другим ограничена считанными днями, большинство часов приёма уже занято.

Будем разбираться. «КП»-Тверь» встретилась со специалистами, которые занимаются цифровизацией тверской медицины.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К ПОЛИКЛИНИКЕ

Чтобы пользоваться всеми электронными сервисами, необходимо «прикрепиться» к определённому медучреждению. Причём, если вы посещаете одну и ту же поликлинику и обращаетесь к терапевту своего участка, вы всё-таки можете быть там не прикреплены.

- Такое бывает. Пациенты привыкли ходить в эту поликлинику, но в электронной системе может быть ещё не проставлена фиксирующая «галочка», что к этому медучреждению пациент прикреплён. Тогда полноценно пользоваться электронными сервисами он не сможет, - объяснила «КП»-Тверь» исполняющая обязанности директора Медицинского информационно-аналитического центра Тверской области Ольга Головнина. – Онлайн можно записаться только к своему терапевту. Заходя в систему под своим логином, вы увидите не всех вообще, а доступных именно вам врачей.

Именно такой прокол вышел в случае моей попытки записаться через электронную регистратуру к терапевту. Заглянув в единую электронную базу, мы увидели, что я прикреплена к седьмой городской больнице, в которой наблюдалась до переезда на новое место жительство, более десяти лет назад. Вероятно, вмешался человеческий фактор, и по какой-то причине галочка прикрепления осталось по месту старой прописки.

Как проверить, прикреплены ли вы к своей поликлинике? Обратитесь в регистратуру – по телефону или лично.

Если прикрепление у вас отсутствует, вам надо просто прийти в регистратуру, там всё сделают. Можно попробовать прикрепиться и самостоятельно через сайт госуслуг – система отлаживается, но некоторое время назад была не всегда доступна (кликните на вкладку «Здоровье» на главной странице сайта, перейдите по ссылке «Прикрепление к поликлинике»).

С момента прикрепления к определённому медучреждению (на процесс может уйти несколько дней, так как информацию необходимо провести через фонд ОМС), вы сможете полноценно пользоваться всеми электронными сервисами.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ НЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И СМЕНА ПОЛИКЛИНИКИ

Если вам удобнее ходить в другую поликлинику или ваша вам не нравится, вы можете прикрепиться к любому другому медучреждению. Это делается в заявительном порядке. Можно прийти в медучреждение лично и написать заявление на имя главного врача или прикрепиться онлайн – через сайт госуслуг (кликните на вкладку «Здоровье» на главной странице сайта, перейдите по ссылке «Прикрепление к поликлинике»).

Важно: «переприкрепиться», то есть сменить поликлинику прикрепления, можно только раз в год. Так определено Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

ПОЧЕМУ НЕДОСТУПНЫ УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Как оказалось, записаться самостоятельно онлайн можно только к ряду врачей. По государственному регламенту запись всегда должна быть доступна:

- к участковому терапевту;

- к участковому педиатру;

- к врачу общей практики (семейному врачу);

- к хирургу;

- к акушеру-гинекологу;

- к офтальмологу;

- к отоларингологу;

- к стоматологу,

- к стоматологу-терапевту;

- к детскому стоматологу;

- к психиатру детскому и подростковому;

- к фтизиатру;

- к психиатру-наркологу;

- к детскому хирургу.

Записаться к остальным узким специалистам можно только через визит к терапевту, который выпишет направление.

- Другие узкие специалисты не доступны и не могут быть доступны для самостоятельной записи, - объясняет главный внештатный специалист Минздрава Тверской области по информационным технологиям Дмитрий Сосипатров. – Смотрите: допустим, пациент хочет сделать УЗИ. УЗИ по закону оплачивается медицинской организации при наличии медицинских показаний в рамках законченного случая оказания медицинской помощи. Если вы приходите самостоятельно, не посещая терапевта, такую работу врачу УЗИ просто никто не оплатит.

Так что пойти к терапевту, чтобы получить направление на бесплатный приём по ОМС, придётся. Первичную медико-санитарную помощь пациент может получить у терапевта, врача общей практирки, хирурга, гинеколога, уролога, педиатра, стоматолога. И уже эти врачи направляют к узким специалистам или на исследования.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАПИСАТЬСЯ ЗАГОДЯ

Увы, к врачу действительно не получится записаться за месяц или даже за три недели: возможность записи ограничена четырнадцатью днями. Специалисты говорят, что это вынужденное ограничение. Врач может банально заболеть, и тогда поток записавшихся загодя пациентов будет невозможно нормально маршрутизировать.

ЗДОРОВЬЕ В ЦИФРЕ

- Сегодня у нас уже полностью завершён переход на электронные больничные листы. На 100% в электронный формат переведено направление инвалидов на медико-социальную экспертизу, в электронный вид переводится вся информация по диспансеризации - говорит Ольга Головнина.

Можно онлайн провести запись на вакцинацию. На диспансеризацию тоже можно записаться онлайн – на сайте региональной электронной регистратуры или на госуслугах. Записаться вы сможете в ту поликлинику, к которой прикреплены.

В процессе прохождения диспансеризации в электронной базе появятся все результаты ваших обследований, бегать и получать бумажки о результатах флюорографии и проведённых анализов не нужно.

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОЧКА ПАЦИЕНТА

Цифровая карта теперь должна быть у каждого пациента наряду с бумажной.

- Такая карта заводится в каждом медучреждении, но при этом она единая. То есть сведения о пациенте доступны другим медорганизациям. – говорит Дмитрий Сосипатров.

Как объяснили специалисты, у медиков всех государственных больниц и поликлиник есть доступ к этой общей базе. Они, при необходимости (в зависимости от уровня доступа к таким данным), смогут узнать о ваших болезнях, госпитализациях, инвалидности, онкостатусе и так далее.

Отдельные специфичные категории данных хранятся только в том учреждении, где вы получали помощь, и не поступают в общий доступ. Это, например, сведения о наличии ВИЧ-инфекции, данные ваших обращений к психотерапевту или наркологу.

У ВСЕХ ЛИ ЕСТЬ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

Работа по цифровизации карт пациентов началась в 2019 году. Если с тех пор вы обращались за медицинской помощью в свою поликлинику, карта должна быть. Проверить сведения о себе можно на «Госуслугах» (вкладка «Здоровье» на главной странице), если медицинская организация передала туда сведения.

А КАК ЖЕ БУМАЖНЫЕ КАРТОЧКИ?

Бумажные карточки сохранятся. В электронную карту вся информация из прошлых периодов не переносится – только самая важная. Это сведения об имеющихся хронических заболевания, аллергических реакциях, некоторые другие важные данные.