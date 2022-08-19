«Разговоры о важном»: В Тверской области в школах увеличится количество учеников и введут новый курс

Классы ждут школьников. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Какова на сегодняшний день готовность образовательных организаций региона к 1 сентября, какие нововведения ждут школы, насколько повысится количество учащихся? Эти вопросы были рассмотрены 19 августа, за полторы недели до старта учебного года, на заседании правительства региона.

Губернатор Игорь Руденя начал с упоминания о новой, введенной в этом году в стране традиции: начинать учебу (обычно учебную неделю) с исполнения Российского гимна и подъема государственного флага. Так будет и 1 сентября. Флагштоки, флаги, всё необходимое в регионе для этого приобретено.

На заседании областного правительства, в центре - губернатор. Фото: ПТО

Игорь Руденя напомнил еще об одном вводимом в грядущем учебном году нововведении:

- В школах в этом году вводится новый курс классных часов «Разговоры о важном», посвященный традиционным ценностям страны и нашего народа. Также существенно расширяется преподавание исторических дисциплин. Эти изменения в учебном процессе отражают новую ситуацию в мире.

Школы переходят на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Согласно им, в учебном процессе особое внимание будет уделяться практическому применению знаний - упор делается на раннюю профориентацию, финансовую грамотность, спортивные и творческие составляющие.

Как подчеркнул губернатор, у нас в регионе к переходу на новые ФГОСы готовы все школы.

Игорь Руденя акцентировал внимание чиновников отрасли образования и на том, что необходимо обеспечить доступность различных факультативов, кружков, спортивных секций для всех желающих школьников из многодетных семей.

В докладе от министерства образования региона прозвучали интересные цифры. В этом году в Тверской области по сравнению с прошлым учебным годом увеличивается количество дошкольников, школьников и студентов.

В детсадах - с 54 568 до 56 998 детей. В школах - с 139 777 до 141 032 учащихся (из них 14 599 - первоклассники, что на 117 детей больше, чем в 2021-м). В колледжах - с 26 670 до 28 856 студентов.

Всего в этом году в учреждениях образования региона новые знания будут получать 226 886 ребят.

Минобр отчитался: на сегодня все детсады, школы, гимназии, колледжи, вузы в регионе прошли приемку. Это 1061 организация.

В 69 детских садах либо завершаются, либо уже проведены ремонты. Готовятся к открытию два новых детсада в Твери и Вышнем Волочке.

Также ремонтные работы летом велись (некоторые еще в стадии завершения) в 37 школах в 20 муниципалитетах.

По нацпроекту «Образование» в 90 школах области созданы центры «Точка роста» и два IT-куба, 90 школам до начала занятий поставят новое компьютерное оборудование.

Сегодня во 90 школах региона открыты "Точки роста" - оснащенные пространства для дополнительных занятий и развития учащихся. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Также учреждения получат комплекты шахмат, новые географические карты, портреты ученых с QR-кодами, отсылающими к историческим сведениям на интернет-ресурсах.

И еще несколько цифр.

Бесплатным питанием будут обеспечены более 57 тыс. учеников начальных классов, свыше 83 тыс. школьников-льготников с 5-го по 11-й класс.

Школьными автобусами будут пользоваться более 10 тыс. детей в 339 школах сельской местности. Всего действует 629 маршрутов, 428 автобусов.

В городские и сельские учреждения образования придут работать 116 молодых педагогов.