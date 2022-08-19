Фонд «Константа» помогает многодетному отцу построить дом

Фото: БФ "Константа"

И первые результаты уже видны.

Напомним, мужчина потерял свою любимую жену Викторию – женщина скоропостижно скончалась от ковида.

Максим в это время был на вахте в Сибири. Он знал, что жена, беременная на тот момент их четвертым ребенком, попала в больницу, но верил, что все обойдется. «Помню, прислала мне СМС: Помолись за меня. Меня переводят в реанимацию», — вспоминает он. Это было последнее сообщение от Вики.

За два дня до смерти она родила дочь – семимесячную Агату. С девочкой все хорошо, но маму малышка видит только на фотографиях.

Так для Максима началась совсем другая жизнь. Он выбрал быть с детьми, поэтому пришлось отказаться от долгих отъездов на заработки. Сейчас вдовец трудится сторожем за очень скромную зарплату.

О новой семье он не думал – любовь к Вике по-прежнему очень сильна. Но при этом понимал, что ему нужна помощь в воспитании детей. Поэтому Максим принял решение перебраться в дом родителей Вики.

Внешне он кажется довольно просторным, но внутри очень много переходов и места для большой семьи не хватает. Максим мечтает построить для детей большую пристройку, с удобными комнатами, с детской.

На сегодняшний день благодаря неравнодушным людям «Константа» собрала значительную часть необходимой суммы. Закуплена первая партия материалов, возведен фундамент и первый этаж. Дети тоже участвуют в работе - раскрашивают бетонные блоки.

Поддержать семью, чтобы строительство шло быстрее, можно здесь: Мама стала ангелом: отцу, оставшемуся с четырьмя детьми, нужна помощь - Благотворительный фонд «Константа» (constanta-fund.ru)

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