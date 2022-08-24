Дмитрий Нечаев: Главное - поддержать инициативы жителей

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №7 Нечаев Дмитрий Леонидович.

Действующий депутат Тверской городской Думы Дмитрий Леонидович Нечаев был избран в состав городской думы в 2017 году по партийному списку партии «Единая Россия», вошел в постоянный комитет по социальной политике. Сейчас он выдвинул свою кандидатуру на выборы депутатов ТГД 11 сентября по избирательному округу № 7 в Заволжском районе г. Твери.

Родился в 1973 году в Калинине. Закончил Тверской госуниверситет. Начинал на ГТРК «Тверь» корреспондентом и ведущим телевидения, вел информационные программы в Останкино. Довелось поработать в аналитическом управлении аппарата ЗСТО, в управлении информационной политики администрации г. Твери и администрации Тверской области. В телерадиокомпании «Тверской проспект» работал редактором, ведущим информационно-аналитических программ.

С 2017 г. и по настоящее время - заместитель генерального директора и главный редактор. Является членом правления Тверского отделения Фонда Мира, зоозащитником. Мы задали кандидату несколько вопросов.

- Один депутатский созыв за плечами и у вас есть мотивация продолжить депутатскую деятельность. Что сделано и что предстоит сделать?

- Пять лет в ТГД обогатили меня ценным опытом, позволили лучше разбираться в жизнеустройстве муниципалитета. Будучи заместителем председателя комитета по социальной политике, свою деятельность я сосредоточил в социальной сфере. Удалось создать объекты рекреационного и спортивного назначения: обустроить песочный парк для малышей на набережной Тверцы у стадиона «Луч», сделать спортплощадку на Тверской набережной, а в Затверечье - небольшое поле для мини-футбола. Делаем пешеходную зону от Речного Вокзала к ботаническому саду.

Значительные усилия в комитете я направил на решение вопросов образовательных учреждений. Нам удалось возродить в Твери программу реконструкции школьных стадионов: две школы уже вошли в эту программу. Немало сделано и для улучшения материально-технического состояния школ. Подобная поддержка оказывалась детским садам, музыкальным школам, районным ДК, библиотекам...

Что хотелось бы сделать? Не могу не вспомнить про Волынский Некрополь, мемориал под открытым небом. Благодаря усилиям энтузиастов, здесь проведена большая работа, по восстановлению многих, казалось бы, утраченных захоронений. Я с семьей в свободное время принимаю участие в расчистке территории, высадке там деревьев. Вместе с коллегами будем эту работу продолжать.

Горожан волнует состояние дорог. Какие-то улицы уже удалось отремонтировать, другие поставлены в план. Пока не хватило ресурсов на ремонт улицы Волынской в районе Красинского моста. Я с коллегами добивался этого больше года и думаю, мы это доведем до конца. Значительных ресурсов требуют капремонты магистральных и локальных водоводов, теплосетей в Твери. Нужны комфортные и безопасные крытые остановочные павильоны общественного транспорта.

Много работы проделано в отношении подъездных путей и парковочных мест возле учреждений здравоохранения, особенно возле седьмой больницы на Санкт-Петербургском шоссе. Есть и ещё целый ряд важных задач, которые предстоит решить, чтобы жизнь в нашем городе стала комфортнее и безопаснее. Да и просто хочется, чтобы древняя Тверь стала красивее, привлекательнее для гостей столицы Верхневолжья и чтобы самим горожанам хотелось здесь жить, растить детей и гордиться нашим городом.

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №7 Нечаев Дмитрий Леонидович.

- Как, по вашему мнению, лучше информировать жителей о работе муниципалитета?

- Значительную часть своей жизни я посвятил журналистике. Сразу скажу, что профессия журналиста и депутата во многом пересекается. Когда ко мне обращаются граждане, то часть из них просят о депутатской поддержке, часть апеллирует ко мне как к представителю четвёртой власти. Большинство наших граждан неплохо разбираются в политике, в экономике, в сфере ЖКХ. Многие имеют вполне здравые и рабочие инициативы, которые они хотели бы донести до власти. И одна из важных задач настоящего журналиста - это обеспечение конструктивного диалога между властью и обществом. В этом я вижу одну из целей моей работы на публичном поприще.

- Какие из инициатив избирателей вы считаете приоритетными?

- Люди обращаются к депутату с самыми разными просьбами: от сугубо личных вопросов, до общественно-значимых. Например, коллективное обращение легло в основу создания первой площадки для выгула домашних животных. Много инициатив было по ремонту придомовых территорий, обустройства общественных зон нашего города! Разумеется, проекты, имеющие общественное значение, должны поддерживаться в первую очередь.

- Как известному в Твери зоозащитнику вам близка проблематика безнадзорных животных. Что сделано и что будет делаться дальше в этом направлении?

- С 2017 года очень много наказов от избирателей поступало по вопросу безнадзорных животных. Люди просили решить эту проблему с соблюдением норм гуманности и морали. Этой теме я и раньше уделял немало времени, но депутатские полномочия позволили наконец-то впервые в истории Твери создать муниципальный, а теперь уже государственный приют для безнадзорных животных. Это позволит выполнять нормы нового 498 Федерального закона об ответственном отношении к животным. Приют построен в районе п. Большие Перемерки. Следующим шагом стало создание первой в нашем городе большой муниципальной площадки для выгула животных в Соминке. Эта инициативу активно поддержало большое количество граждан.

- На выборы Вы идете в команде «Единой России». Как считаете, в чем преимущества такой командной работы?

– Я уверен, что один в поле не воин. «Единая Россия» самая крупная, влиятельная и ресурсная партия в нашей стране. В рядах партии много известных и уважаемых людей, много сделавших для нашей Родины, нашего города, наших земляков. Вместе, конечно, проще добиваться поставленных задач.

Примечание: Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу No 7 Нечаева Дмитрия Леонидовича.