Нашивка-звездочка как зацепка: Поисковикам удалось установить имя политрука, погибшего в боях за Ржев в 1942 году

Вот эта нашивка-звездочка и стала зацепкой в поисках. Фото: VK/ ПО «Пионер»

Судьбу младшего политрука Степана Михайловича Сухаленцева, 1910 года рождения, уроженца города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, установили поисковики отряда «Пионер» (Подольск). Останки Степана Сухаленцева были обнаружены в ходе полевых работ на территории Ржевского района Тверской области. Клич о поиске родных бойца бросило столичное отделение «Поискового движения России».

«В случае гибели Степан Михайлович просил сообщить об этом своей супруге, Татьяне Сухаленцевой, - цитируют в сообществе движения поисковика Сергея Белкина. - Однако сведения о родственниках в части потеряли, написав в донесении о потерях – «сведений о родственниках нет».

Подольским поисковикам удалось выяснить, что Степан Сухаленцев служил политруком стрелковой роты 439-ого полка 52-ой стрелковой дивизии.

А начались поиски с обнаруженной на раскопе нашивки-звёздочки. Осенью 42-го часть, в которой был политруком Степан Михайлович, вместе с другими частями вела бои в районе железной дороги на северной окраине Ржева. Погиб он 29 сентября в бою. Однако, информацию о родственниках в части потеряли, написав в донесении о потерях «сведений о родственниках нет».

Так вот, если в части данные родных были утеряны, то политуправление знало всё. И даже с избытком.

- До сих пор на бойца в ЦАМО (Центральный архив Минобороны РФ, расположен в Подольске - Ред.) есть две алфавитные карточки и два приказа об исключении из списков. Виной тому разночтение фамилии, в одном случае СухАленцев, в другом СухОленцев. Так или иначе, рассмотрев их, мы понимаем, что это один и тот же человек», - рассказывают историю поисков в московском отделении «Поискового движения России».

Сейчас поисковики вовсю разыскивают родных. Уже отправлен запрос в РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории - Ред.), так как Степан Михайлович был компартии. Ещё подключились неравнодушные люди в Казахстане, но кто знает, где сейчас могут оказаться его потомки. И может быть они увидят именно эту статью.

Искать, по мнению поисковиков, нужно по двум адресам, указанным в медальоне и в документах: посёлок Глубокое одноимённого района Восточно-Казахстанской области и г. Усть-Каменогорск, пристань Вахруф.

В общем, все неравнодушные, подключайтесь!

Содержимое смертного медальона политрука хорошо сохранилось. Фото: VK/ ПО «Пионер»

Алфавитная карта. Фото: VK/ПО «Пионер»