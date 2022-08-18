Лучший хирург-ветеринар Тверской области будет спасать раненную стрелой собаку из Нелидово

Несчастный пес получил ранение в нижнюю часть черепа. Фото: VK/"Подслушано в Нелидово"

В Нелидово, районном центре Тверской области, все паблики запестрили фотографией несчастной собаки с вонзившейся стрелой то ли от лука, то ли от арбалета в основание черепа. Смотреть без боли на это невозможно, а уж представить, что чувствует собака, невыносимо.

На помощь изувеченному чёрному псу тут же пришли неравнодушные люди. Был брошен клич, что нужен транспорт для доставки раненого пса в ветклинику в другом районе.

«КП»-Тверь» связалась со взявшейся помогать раненой собаке зооволонтером из Нелидова Татьяной Лебедевой. Она рассказала, что стрела ушла по самый наконечник в затылочную кость пса. Собака двигается, ходит, несмотря на такое ранение, и это внушает надежду на лучшее.

Татьяна сообщила, что транспорт и сопровождающего нашли, собаку повезли в ветеринарный госпиталь в поселке Редкино Конаковского района, а это 300 километров от Нелидово.

Почему так далеко? Как объяснила тверская зоозащитница Юлия Островская, в Редкино работает лучший ветеринарный хирург и травматолог в регионе Евгений Козлов, и к нему зооволонтеры везут всех «ломаных» и сильно пострадавших собак и кошек.

По словам Татьяны Лебедевой, добросердечные люди уже присылают средства в помощь собаке.

- Мы потом будем собирать ей деньги на лечение, но сначала надо понять, что и как будет дальше с собакой. Какие у нее шансы, какие варианты.

Мы дозвонились в ветеринарный госпиталь в Редкино, там нам подтвердили: собака ходит, но загадывать рано.

Сейчас нет никакой ясности, специально ли стреляли в пса или случайно и кто это сделал.

- У нас нет никаких предположений или свидетельств по поводу того, кто ранил собаку, - поясняет Татьяна.

Она сообщила, что по данному факту подано заявление в полицию. Оно принято.

- Полицейские сказали, чтобы мы принесли им стрелу, когда ее извлекут, - добавила зооволонтер.

В комментариях в нелидовском паблике немало людей пожелало ранившему собаку негодяю получить за этот поступок сполна.

Мы надеемся, что изверга найдет полиция и этот стрелок понесет законную ответственность за жестокое обращение с животными.

Какие-никакие прецеденты, к слову, все же уже есть. Так, 18 августа Тверской областной суд назначил реальный срок - год лишения свободы - 40-летнему живодёру в Андреапольском районе, убившему щенка своей сожительницы. Рассердившись на то, что щенок скулил, осуждённый ударил песика несколько раз поленом по голове, а потом еще и о крыльцо...

Также поначалу решением суда год лишения свободы получил житель того же Нелидово в 2019 году. Местный житель избил свою собачку Люси и выбросил ее с четвертого этажа через окно квартиры. Люси получила тяжёлый перелом позвоночника. Ей помогли. Под своё крыло Люси взял благотворительный фонд, имеющий большой опыт в деле ухода за собаками, получившими тяжёлые травмы. Люси научилась ходить с помощью инвалидной коляски...

Изувечивший ее человек в итоге отделался условным сроком - суд смягчил приговор после обжалования.