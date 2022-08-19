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Экономика19 августа 2022 6:00

«20 главных событий России за 20 лет»: политическая стабильность

Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя
Илья КУПРИЯНОВ
Стабилизация политической системы

Стабилизация политической системы

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Конец двадцатого века стал для России эпохой перемен. Страна отказалась от коммунизма, распалась, сменила политическую систему. В 90-е мы начали учиться демократии, выборам и открытой политической борьбе. Но первые годы политической свободы не всегда были успешными. Зачастую, возможность выдвигаться на различные посты все подряд без разумных ограничений, приводила к тому, что депутатами и руководителями становились непорядочные люди с темным прошлым. Во власть лезли некомпетентные люди и криминал. Но последние двадцать лет в политической системе страны появилось больше порядка.

Открытые выборы по-прежнему – часть российской политической системы. Чтобы защитить голоса избирателей от подтасовок и ошибок, система постоянно совершенствуется.

Так в 2012 году в России на выборах президента массово применили видеонаблюдение. Процесс голосования фактически шел в прямом эфире. Любой гражданин мог зайти на специальный сайт, выбрать любой избирательный участок и посмотреть, что там происходит. Выборы 2012 года стали рекордными по масштабу видеонаблюдения. На 91,4 тысяч участков было установлено почти 183 тысячи камер. За день голосования было записано в общей сложности 246 лет видео. А объем информации составил 22 петабайта. За процессом выборов в он-лайн формате наблюдали 3,5 миллиона человек. Следующие выборы стали менее масштабными по охвату видеонаблюдением. Такая система стоит дорого, поэтому ее оптимизировали, чтобы поставить камеры на самые ответственные участки и в самые проблемные регионы. В 2021 году на выборах в Госдуму работало более 100 тысяч камер наблюдения.

Новые технологии в выборах России

Новые технологии в выборах России

Еще одна техническая новинка последних лет – это комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это электронная урна, которая автоматически считывает результаты голосования и подсчитывает число голосов за кандидатов и партии. Это аппарат позволяет исключить подтасовки на этапе подсчета голосов, так как после завершения голосования прибор выдает протокол с результатами. Если у членов комиссии есть какие-либо сомнения, что бюллетени в КОИБе пересчитываются вручную. К 2021 году в России создан парк из 25 тысяч комплексов обработки бюллетеней. Сейчас с помощью этих устройств имеют возможность проголосовать 26-27 миллионов избирателей России. Приборов хватает не только на крупные города, но и на районные центры.

Технологии помогают голосовать и тем избирателям, которые не живут по месту прописки или находятся в командировке или путешествии. Для этого создана система «Мобильный избиратель». Раньше для этого были нужны открепительные удостоверения, нужно было заранее знать, где ты будешь в день выборов, явиться в свою избирательную комиссию и получить документ. Теперь же «открепиться» можно через портал Госуслуг и голосовать там, где ты находишься. Система учитывает голос избирателя и блокирует возможность проголосовать этому гражданину на другом участке.

Последнее слово в избирательных технологиях – это электронное голосование. Пока эту возможность тестируют в столице и ряде регионов. Голосовать можно удаленно с телефона или компьютера через портал Госуслуг. Российская избирательная система считается одной из самых передовых и технологичных в мире.

БИЗНЕС-ПРЕСС