В Тверь идёт 30-градусная жара

В жару ищите спасения в теньке и пейте больше воды! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Говорят, август - это воскресный вечер лета. В этом году обычно спокойное летнее «воскресенье» даёт жару в прямом смысле слова.

- Характер погоды в регионе определяет всё тот же антициклон. И на будущей рабочей неделе нам предстоит пережить настоящее пекло! - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Августовская жара даст отдышаться лишь в выходные. В субботу комфортные +19 градусов, облака, кое-где могут пройти дожди. Но это как повезёт, так что огороды поливать продолжайте. В воскресенье дождики прекратятся, пока прохладно, +18.

Атмосферное давление, несмотря на короткое похолодание, вниз не обрушится и будет держаться уровня 755 мм рт. ст. и выше.

В понедельник атмосфера вновь начнёт накаляться. В первый рабочий день +26. А со вторника температура будет подниматься выше 30 градусов! На +32 точно стоит рассчитывать.

- Используйте солнцезащитные кремы и пейте воду, - напоминает Наталья Сердитова. - В такую погоду надо особенно заботиться о себе, тогда она принесёт удовольствие!

Если вы запамятовали, напомним. В сильную жару необходимо делать несколько глотков воды каждые 20-30 минут. За день нужно выпить 3,5 литра, так советуют врачи. А если на жаре вы проводите много времени или занимаетесь физическим трудом, то ещё больше.

Ледяную водицу не пейте - простудитесь. Лучший вариант - вода комнатной температуры, которая стояла в тени, но не в холодильнике.

Шашлыки лучше отложить до более прохладных времён. Во-первых, высока пожарная опасность, во-вторых, жирное в жару не очень полезно. Что организму действительно «зайдёт», так это холодные супы (окрошка, гаспачо, свекольник), овощи (цукини, брокколи, болгарский перец, огурцы), отварная молодая картошка, любая зелень (да побольше!), нежирное мясо птицы и рыба.

И ещё одно важное напоминание. Решив искупаться, заходите в воду медленно. От резкого перепада температуры рефлекторно падает частота сердечных сокращений. У человека, склонного к аритмии, это может вызвать остановку сердца. Спазм сосудов от внезапного холода тоже ни к чему хорошему не приведёт.

В общем, берегите себя, отдыхайте безопасно и наслаждайтесь этим тропическим тверским августом!