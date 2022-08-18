Заживут без дров: В поселке Тверецкий Тверской области за 11 дней проложили газовые сети в рамках догазификации

Гендиректор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов посетил поселок Тверецкий, где идет процесс догазификации. Фото: Белякова Кристина/РИА «Верхневолжье»

В широко и вольготно раскинувшемся среди зелени поселке Тверецкий в Торжокском районе шумно: работает техника. В населенном пункте проводится догазификация - бесплатное подведение газовой трубы к границам земельных участков. Работы идут и во многих других ранее газифицированных городах и весях Верхневолжья. Почему мы остановились на Тверецком? Да потому что туда жарким утром 17 августа приехал проверить, как продвигается дело, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов.

К настоящему времени от жителей Тверской области принято почти 8,8 тыс. заявок на догазификацию, больше 92% переведены в договоры, свыше половины из которых уже исполнены - сети построены до границ земельных участков.

Андрей Светашов отметил, что к началу грядущего отопительного сезона в рамках ускоренного подключения к газовым сетям в регионе планируется проложить около 240 километров газопроводов.

В Торжокском районе, который он нынче посетил, заключено 168 договоров, 130 уже исполнено.

Конкретно в поселке Тверецкий принято 37 заявок от жителей. Андрей Светашов заверил, что все они будут реализованы до конца августа.

В Тверецком бесплатно тянут газопровод до границ владений нескольких домов. Фото: Белякова Кристина/РИА «Верхневолжье»

Тверецкий наполовину был газифицирован еще в советские времена, однако 71 дом оставался без доступа к голубому топливу. Люди были вынуждены отапливать свои дома дровами.

Однако недавно всего за 11 дней в негазифицированной части поселка было проложено почти 3 км газораспределительных сетей. В ближайшее время при помощи машины со спецоборудованием для наклонно-направленного бурения сделают «прокол» под дорогой и протянут газопровод, не нарушив целостность полотна трассы.

Также установлен газораспределительный шкаф - сооружение с оборудованием для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети.

Завершаются работы по обустройству газораспределительного шкафа. Его желтый угол виден в кадре. Фото: Белякова Кристина/РИА «Верхневолжье»

В итоге жители части поселка, где не было газоснабжения, получили возможность подключиться к газу.

Один газопровод уже, к примеру, прокладывают до границ дома № 1 на улице Набережной. В нем больше 25 лет живет пенсионерка Зоя Алексеевна Фролова, а к ней часто приезжает из Торжка сын с женой и детьми.

Сам дом стоит в нескольких метрах от речки Осуги, притока Тверцы. С участка на тянущуюся вдаль Осугу открывается прекрасный вид. Да и вообще тут чудесные места.

Андрей Светашов зашел в гости к Зое Алексеевне и ее снохе, до домовладения пенсионерки прокладывают газопровод. Фото: Белякова Кристина/РИА «Верхневолжье»

Зоя Алексеевна сказала, что рада тому, что проведут газ. Еще бы: с ним комфортней, чем с дровами. Повозитесь-ка с деревяшками зимой…

Да и отапливаться газом в отопительный сезон дешевле. КамАЗ дров на зиму стоит 15 тысяч рублей.

Андрей Светашов пообщался с ней и ее снохой. Заверил, что буквально на днях работа по прокладке газопровода до их участка будет завершена.

Затем поделился оптимизмом с приехавшими с ним представителями СМИ:

- По плану-графику договоры на догазификацию в регионе должны быть реализованы в ноябре, но я думаю, что мы выполним его с опережением.

Руководитель тверской структуры Газпрома дал комментарий представителям СМИ. Фото: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Тверь»

СПРАВКА «КП»

Подать заявку на догазификацию можно в АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства, через личный кабинет газораспределительной организации lkk.tver-gaz.ru, в МФЦ, через сайт«Госуслуги» и портал Единого оператора газификации РФ connectgas.ru.

Необходимы следующие документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и на дом, ситуационный план (его можно нарисовать или сделать самостоятельно)

Догазификация распространяется на индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки в уже газифицированных населенных пунктах.

Жители Тверской области также могут обращаться по всем вопросам о догазификации по телефону: +7 (4822) 52-03-23 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30).