Коронавирус в Твери, последние новости на 17 августа 2022: Новые кадры для ОКБ и усиление мер защиты от ковида в школах

Актуальные данные о коронавирусе в Тверской области на 17 августа 2022.
Фото: ПТО
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 17 августа 2022 года.
За сутки коронавирусом заболело 212 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 166 382 случаев заражения.
Выздоровели 161 546 пациент (+85).
Умерли 2759 человек (0).
Госпитализированных за минувшие сутки десять.
За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 148 642, в том числе за последние сутки – 1166.
Коллективный иммунитет составляет 4,2%.
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 118 случаев заражения коронавирусом (+72).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 12 545 (+19),
Ржев - 8924 (+14),
Калининский район - 7131 (+20),
Вышневолоцкий городской округ - 6658 (+13),
Торжок - 5502 (+2),
Кимры - 5017 (+9).
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
Графика: ПТО
В этом году из стен Тверского государственного медицинского университета выпустились свыше 350 медиков, часть из них уже работают в городских, районных больницах и поликлиниках области. В областную клиническую больницу трудоустроились 17 молодых специалистов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
По словам руководства больницы, в больницу готовы принять еще около 30 молодых медиков.
В преддверии нового учебного года специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рассказали о санитарных правилах в школах и запрете массовых мероприятий в период пандемии.
- В новом учебном году школы продолжат функционировать в особом режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 с целью недопущения массовой заболеваемости среди обучающихся и персонала, - сообщили в ведомстве.
При входе в здание учащимся будет проводиться ежедневная термометрия. Во избежание столпотворения будут открыты все входы в здания. Продолжатся дезинфекционные мероприятия (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептиков для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха). Персонал пищеблоков будет работать в масках и перчатках.
Сохраняется запрет на массовые мероприятия между различными классами (школами) в закрытых помещениях.
В новом учебном году в Тверской области начнут работу 488 общеобразовательных организаций, в структуре которых 496 школ (начальных, основных, средних), находящихся под надзором Управления.
За парты сядут более 140 тысяч детей, из них 14 тысяч - первоклассников.