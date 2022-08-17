Коронавирус в Твери, последние новости на 17 августа 2022: Новые кадры для ОКБ и усиление мер защиты от ковида в школах

Актуальные данные о коронавирусе в Тверской области на 17 августа 2022. Фото: ПТО

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 17 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 212 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 166 382 случаев заражения.

Выздоровели 161 546 пациент (+85).

Умерли 2759 человек (0).

Госпитализированных за минувшие сутки десять.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 148 642, в том числе за последние сутки – 1166.

Коллективный иммунитет составляет 4,2%.

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 118 случаев заражения коронавирусом (+72).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 545 (+19),

Ржев - 8924 (+14),

Калининский район - 7131 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 6658 (+13),

Торжок - 5502 (+2),

Кимры - 5017 (+9).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

В этом году из стен Тверского государственного медицинского университета выпустились свыше 350 медиков, часть из них уже работают в городских, районных больницах и поликлиниках области. В областную клиническую больницу трудоустроились 17 молодых специалистов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам руководства больницы, в больницу готовы принять еще около 30 молодых медиков.

В преддверии нового учебного года специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рассказали о санитарных правилах в школах и запрете массовых мероприятий в период пандемии.

- В новом учебном году школы продолжат функционировать в особом режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 с целью недопущения массовой заболеваемости среди обучающихся и персонала, - сообщили в ведомстве.

При входе в здание учащимся будет проводиться ежедневная термометрия. Во избежание столпотворения будут открыты все входы в здания. Продолжатся дезинфекционные мероприятия (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептиков для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха). Персонал пищеблоков будет работать в масках и перчатках.

Сохраняется запрет на массовые мероприятия между различными классами (школами) в закрытых помещениях.

В новом учебном году в Тверской области начнут работу 488 общеобразовательных организаций, в структуре которых 496 школ (начальных, основных, средних), находящихся под надзором Управления.

За парты сядут более 140 тысяч детей, из них 14 тысяч - первоклассников.