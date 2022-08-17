Досуг в Твери с 17 по 24 августа: Летний джаз, знаменитые ВИА, гастрономический праздник и два спектакля

У нас в Верхневолжье с досугом все нормально. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ФЕСТИВАЛИ

Музыка в усадьбе

20 августа с 14:00 и до вечера на территории музея Валентина Серова в усадьбе Домотканово в 17 км от Твери (Калининский район, деревня Красная Новь) будет звучать музыка - там состоится V Международный фестиваль джазовой музыки. В этом году он приурочен к 100-летию российского джаза.

Гостей фестиваля ждет насыщенная музыкальная программа и атмосфера творческой свободы.

Как сообщается в анонсе, на сцене в Домотканово выступят тверской Биг-Бэнд под управлением Павла Смирнова, Евгений Малышев (альт-саксофон) и джазовый квартет Александра Красоткина (вокал Ани Саркисян), московский квартет известной контрабасистки Дарьи Чернаковой, один из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро Жоандер Сантос и восходящая звезда американского джаза, яркий и выразительный саксофонист Армир Ли.

Кроме того, гости фестиваля смогут посетить экспозицию «100 лет российскому джазу» и принять участие в мастер-классах по живописи, резьбе по дереву, плетению из джута, росписи по бересте и другим ремеслам.

Цена входного билета: 500 рублей, для детей до 10 лет — бесплатно.

Билеты можно приобрести в кассе музея в день проведения мероприятия и on-line на официальном сайте Тверской художественной галереи.

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Шлягеры 70-80-х

20 августа с 13:00 до 20:00 в селе Юрьево-Девичье в Конаковском районе состоится первый в регионе Фестиваль душевных песен.

Как обещают организаторы, там выступят знаменитые ВИА советских лет - «Песняры», «Самоцветы» и «Лейся, песня». Они исполнят шлягеры 70-80-х годов прошлого века.

Помимо этого, в прорамме — различные атракционы для детей, разнообразные ремесленные мастер-классы и другие развлечения.

Вход: бесплатный.

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Пир в «Тьмаке»

А кому больше нравится вкусная еда, чем песни, стоит остаться в субботу в Твери. 20 августа с 12:00 до 20:00 в ландшафтном парке «Тьмака» пройдет гастрономический фестиваль «Верхневолжье».

В мероприятии примут участие известные рестораны и кафе, фермерские хозяйства и производители продуктов питания города Твери и Тверской области.

В течение дня в ландшафтном парке будут организованы ресторанная и фермерская зоны, где гости праздника смогут попробовать блюда, приготовленные по старинным тверским рецептам или приобрести фермерские продукты

Специальные гости гастропраздника теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, её супруг Валерий Колосков и тверской шеф-повар, член Национальной Гильдии шеф-поваров России Михаил Сороковой приготовят уху по-селигерски и угостят ей всех желающих.

Также гостей фестиваля ждет развлекательная программа, которая ориентирована на участников всех возрастов.

Вход: свободный.

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СПЕКТАКЛИ

Исследование на сцене

В ТЮЗе уже идут спектакли. 18 августа в 19:00 театр приглашает на постановку «Митина любовь» по произведению классика русской литературы Ивана Бунина.

Автор инсценировки - Ирина Васильева.

В анонсе заявлено, что это спектакль-исследование.

В центре сюжета - гимназист Митя, которому девятнадцать лет. Он родился в деревне, но живет в Москве.

- Мнительный, неуверенный в себе молодой человек, постоянно ревнующий свою последнюю надежду на лучшую жизнь — Катю, - сказано в синопсисе спектакля. - Почему вышло так, а не иначе? Было ли когда-нибудь по-другому? И как выйти из этого заколдованного круга?

Цена билета: 500 рублей.

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Мечтательно-познавательная история

А 20 августа в 12:00 и 14:00 на камерной сцене ТЮЗа представят спектакль «Космос. Мама. Я» режиссера и актера Ивана Пачина. Постановка обозначена как мечтательно-познавательная история.

- Это спектакль-путешествие для всей семьи. Разгуливая по Вселенной, мы узнаем о звездах, о планетах, о том, в какую сторону крутится Земля и что скрывает Луна с той своей стороны, которой нам не видно, - сказано в анонсе к постановке.

Цена билета: 500 рублей.

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