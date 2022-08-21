Коронавирус в Твери, последние новости на 21 августа 2022: рост числа больных, гастрофестиваль без масок и запрет на поход в лес

Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Тверской области на 21 августа. Фото: ПТО, администрация Твери

Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 21 августа 2022 года.

За сутки коронавирусом заболело 294 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 167 179 случаев заражения.

Выздоровели 161 879 пациент (+125).

Умерли 2759 человек (0).

Госпитализированных за минувшие сутки 21.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 152 847, в том числе за последние сутки – 1206.

Коллективный иммунитет составляет 4,2%.

Графика: ПТО

Лидирует по заболеваемости Тверь.

В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 383 случаев заражения коронавирусом (+94).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 12 610 (+37),

Ржев - 8983 (+20),

Калининский район - 7196 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 6690 (+10),

Торжок - 5509 (+2),

Кимры - 5046 (+8).

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В минувшую субботу в Твери в ландшафтном парке «Тьмака» прошёл гастрономический фестиваль «Верхневолжье». По традиции, главная тема праздника стала тверская кухня.

Одной из основных площадок стал мастер-класс от известной теле - и радиоведущей Тутты Ларсен. Она с супругом и поварами готовила уху по тверскому рецепту. Людей в масках на празднике было не видно. Кстати, в своём последнем телеэфире тверской губернатор заявил, что пока возвращать масочный режим в регионе не планируется.

Министерство лесного комплекса Тверской области снова ввело запрет на посещение лесов и въезда машин с 20 августа 2022. Все из-за жаркой и сухой погоды, установившейся в регионе.

В регионе введён особый противопожарный режим, а также установлен IV класса пожарной опасности по условиям погоды. С 20 августа до 8 сентября 2022 года действует запрет на посещение лесов.

За нарушение запрета для отдыхающих штрафы до 50 тысяч рублей.