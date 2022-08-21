Коронавирус в Твери, последние новости на 21 августа 2022: рост числа больных, гастрофестиваль без масок и запрет на поход в лес

Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Тверской области на 21 августа. Фото: ПТО, администрация Твери
Последние новости по распространению коронавируса в Твери на 21 августа 2022 года.
За сутки коронавирусом заболело 294 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 167 179 случаев заражения.
Выздоровели 161 879 пациент (+125).
Умерли 2759 человек (0).
Госпитализированных за минувшие сутки 21.
За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 152 847, в том числе за последние сутки – 1206.
Коллективный иммунитет составляет 4,2%.
Графика: ПТО
Лидирует по заболеваемости Тверь.
В областной столице с начала пандемии всего зафиксировано 57 383 случаев заражения коронавирусом (+94).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 12 610 (+37),
Ржев - 8983 (+20),
Калининский район - 7196 (+20),
Вышневолоцкий городской округ - 6690 (+10),
Торжок - 5509 (+2),
Кимры - 5046 (+8).
Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.
В минувшую субботу в Твери в ландшафтном парке «Тьмака» прошёл гастрономический фестиваль «Верхневолжье». По традиции, главная тема праздника стала тверская кухня.
Одной из основных площадок стал мастер-класс от известной теле - и радиоведущей Тутты Ларсен. Она с супругом и поварами готовила уху по тверскому рецепту. Людей в масках на празднике было не видно. Кстати, в своём последнем телеэфире тверской губернатор заявил, что пока возвращать масочный режим в регионе не планируется.
Министерство лесного комплекса Тверской области снова ввело запрет на посещение лесов и въезда машин с 20 августа 2022. Все из-за жаркой и сухой погоды, установившейся в регионе.
В регионе введён особый противопожарный режим, а также установлен IV класса пожарной опасности по условиям погоды. С 20 августа до 8 сентября 2022 года действует запрет на посещение лесов.
За нарушение запрета для отдыхающих штрафы до 50 тысяч рублей.