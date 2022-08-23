Дмитрий Фадеев: Депутат должен обладать авторитетом и репутацией

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №6 Дмитрий Валентинович Фадеев.

Дмитрий Валентинович Фадеев генеральный директор ООО «Местное время», главный редактор газеты «Местное Время-Тверь». Он - известный в Тверской области журналист, прошедший все этапы карьеры газетчика – от корреспондента, до главного редактора. Является председателем Тверского регионального отделения Союза журналистов России. На протяжении двух созывов проработал депутатом Тверской городской думы от «Единой России». 11 сентября на выборах в Тверскую Городскую думу он баллотируется по избирательному округу № 6 Заволжского района г. Твери. В канун муниципальных выборов кандидат ответил на наши вопросы.

- Дмитрий Валентинович, вы уже два срока подряд являетесь депутатом ТГД. Изменились ли депутатские задачи за это время?

- Глобально депутатские задачи не меняются. Основное предназначение депутатов: стремиться, чтобы город жил насыщенной жизнью, все его системы функционировали, а жизнь людей в нем была удобна и комфортна.

- Какие проблемы округа вы будете решать в первую очередь, получив депутатский мандат нового созыва?

- Мандат еще надо получить. И если жители меня поддержат, то первое, что надо сделать - сформировать сплоченную команду депутатов, каждый из которых четко понимает свои задачи и работает, а не отсиживается. К сожалению, не всегда в гордуме в этом смысле было хорошо. Каждый депутат должен быть самостоятельной и весьма влиятельной фигурой. Он должен уметь так заявить о проблеме, чтобы его услышали коллеги не только в ТГД, но и на вышестоящем уровне. У депутата должен быть авторитет и исключительная репутация.

В сегодняшних условиях это очень важно. Почему? Многие полномочия из города переданы на вышестоящий уровень, например, городской транспорт или сбор мусора. Но по сути, это городские вопросы. Я не говорю, что этого не надо было делать: в сложившейся ситуации наполняемости бюджета города это было неизбежно. Но по этим вопросам люди все равно обращаются в муниципалитет. И тут нам важно продолжить взаимодействие с коллегами из Заксобрания, с областным Правительством, с Губернатором, чтобы меры принимались уже в рамках полномочий региона. При этом, муниципальный депутат лучше всех знает нужды города и если полномочия «ушли» в регион, я считаю, такие вопросы нам необходимо решать на паритетных условиях с областью.

- В городе идут не только работы по благоустройству, но и реализуются амбициозные инфраструктурные проекты, например строится Западный мост. Как, по вашему мнению, это повлияет на развитие Твери?

- Это нужно городу. Западный мост – это то, о чем мы мечтали. Инициатива по его строительству была нами озвучена еще 10 лет назад, в позапрошлом созыве. С этим проектом мы связывали большие надежды, и очень хорошо, что этот вопрос был решен губернатором, что пошли федеральные средства. Совместные усилия привели к результату. Будут благоустроены большие территории, мост адаптирует городскую логистику, сделает ее менее загруженной и более удобной. К тому же, благодаря усилиям региональной власти, в последние годы в Твери появились отличные дороги. А вот в плане благоустройства надо еще пройти большой путь. Не до всех дворов, малых улочек и пустырей мы добрались. Не везде есть хорошие общественные пространства и цивилизованные парковки. При этом важно понимать: нет проблем отдельного округа, все проблемы, в конечном счете – общегородские.

- Вы - человек в Твери известный, журналист, бизнесмен, лидер общественного мнения. Помогает ли репутация решать вопросы и проблемы людей?

- Про репутацию я сказал выше. Скажу про профессию. Журналистские навыки и возможность вынести проблемный вопрос на общественный уровень через СМИ – это большой плюс. Подсветить проблему в газете никогда лишним не было. И нас читают, к нам прислушиваются на самом высоком уровне.

В целом считаю, что дума должна состоять из людей разных профессий. Только в этом случае она будет обладать всей полнотой компетентности при решении тех или иных проблем города.

- Как член фракции партии власти, скажите: нет ли трудностей во взаимодействии с коллегами внутри фракции и с депутатским корпусом в целом?

- За других не скажу, но я ко всем коллегам отношусь по-товарищески. Два созыва я возглавляю секретариат думы и никогда не видел каких-то конфликтов, в том числе и с представителями других фракций. Все работают очень дружно, предложения одной фракции поддерживаются депутатами других, то есть, здравые решения адекватно поддерживаются адекватными людьми.

Полезной считаю идею отмены на выборах системы партийных списков. Ведь главное, не то, какая партия идет на муниципальные выборы, а какой человек идет в депутаты. Какая политика может быть на городском уровне? Мы решаем насущные проблемы горожан - вот и вся политика. И выбирать человека надо по его желанию работать, по его деловым качествам, репутации и возможностям.

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №6 Дмитрий Валентинович Фадеев.

- Чего бы вы хотели сказать своим избирателям в канун выборов?

- На выборы нужно прийти. Отсидеться, чтобы потом сказать: а вот опять выбрали не тех – это не вариант. Выбирайте того, кого считаете достойным среди кандидатов по вашему округу. Революций мы никаких не сделаем, но совместно изменять, нашу жизнь к лучшему мы способны. Люди, бывает, лучше замечают, что депутат лавочку поставил. Лавочки тоже нужны, но основная работа депутата не в лавочках заключается, ее, может быть, не видно здесь и сейчас. Но все мы в итоге должны думать о том, чтобы наш город Тверь становился лучше и людям жилось поспокойнее, поинтереснее и всем было хорошо. Хороший депутат – это всегда патриот родного города.

Все предложения и инициативы будут реализованы на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата по одномандатному избирательному округу № 6 Фадеева Дмитрия Валентиновича.