Юрий Ануфриев: Главное в работе - понять нужды людей

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №8 Юрий Владимирович Ануфриев.

Три созыва проработал в Тверской городской Думе Юрий Владимирович Ануфриев. Член фракции партии «Единая Россия» в ТГД: в 2007 году он был избран депутатом по избирательному округу № 6, в 2012 году - по избирательному округу № 5. А в 2017 году также избран депутатом все по тому же округу. В этом году Юрий Ануфриев избирается по округу №8. Этот все тот же родной для Юрия Владимировича Заволжский район. Жители его хорошо знают.

Он родился в 1964 году, коренной тверичанин. Вся жизнь тесно связана с Заволжским районом. Отец – заводской рабочий, мать – участковая медсестра, труженица тыла. Учился в начальной школе № 14, затем – в школах № 17 и 46. В детстве и юности увлекался игрой в футбол и хоккей. «Любовь к спорту мне привил отец. Считаю, что для жителей всех возрастов должны быть созданы условия для бесплатных занятий физкультурой и спортом. Необходимо продолжить работу по созданию спортплощадок и мест для здорового отдыха» - говорит он.

В 1987 г. Юрий Ануфриев окончил Калининский политехнический институт с дипломом инженера-механика. С 1987 по 1988 годы работал инженером-конструктором Калининской экспериментальной фабрики технологического оборудования, затем - инженером в родном политехе. С 1994 по 2005 годы – работа в коммерческих структурах.

В 2008 году получил в академии государственной службы второе высшее образование. С 2005 по 2009 годы руководил «Тверским городским фондом соцподдержки населения. С 2021 года работает заместителем директора в МБУ «ТОК». Женат. Воспитал дочь. Увлекается игрой в волейбол, шахматы, любит рыбалку, баню и работу на даче. В Тверской городской Думе он входит в состав постоянного комитета по бюджету и налогам, в октябре прошлого года его избрали председателем постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству. Член городского политсовета партии «Единая Россия». 11 сентября Юрий Владимирович Ануфриев будет избираться по избирательному округу № 8 Заволжского района.

Избиратели уже вышли к нему с инициативами. В их числе: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов; ремонт дороги вдоль многоквартирных домов Набережной Афанасия Никитина, 30, улиц М. Румянцева, 10 и 12 корп. 1, З. Коноплянниковой, 20.

- Юрий Владимирович, какой принцип Вы бы назвали основным в работе депутата?

- Считаю, что в одиночку невозможно эффективно решать проблемы, нужна команда. Я встроен в командную работу. Благодаря этому получается привлекать финансирование через участие в разных программах и проектах, от федеральных и региональных до партийных. Команда Губернатора, команда «Единой России» на протяжении многих лет доказывает эффективность своей работы. Развитие должно продолжаться.

- Какие проекты, над которыми работали депутаты последнего созыва, Вы считаете наиболее полезными для города?

– Если говорить о проектах, которые депутаты поддерживали и голосовали при принятии бюджета, то это проект реконструкции выезда из Твери в сторону Бежецка. Он предполагает увеличение числа полос на улице Шишкова, что позволит избавиться от пробок. Ведь большое количество транспорта, в том числе большегрузов, идет через Затверечье. Повысить пропускную способность дороги давно было надо. И, конечно, стоит сказать, что это – результат обратной связи. Жалобы поступали прежде всего от местных жителей, потому что машины постоянно пытались «просачиваться» по внутренним дорогам частного сектора. Всё это доставляло людям неудобства. Сейчас там идеальное асфальтовое покрытие. Кстати, стоит сказать, что от потока большегрузных машин окончательно должен избавить Северный обход, который должны завершить строить в 2024 году.

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по избирательному округу №8 Юрий Владимирович Ануфриев.

- Это инфраструктурный проект. А что делалось депутатами в последние пять лет по благоустройству дворов?

– В план ремонта дворовых территорий вошли дворы на улицах Шмидта и Фарафоновой. Что немаловажно – это были инициативы жителей. Изготовили проект, вошли в программу, которую поддерживали наши областные структуры. Проект приняли жители, поэтому появилась возможность благоустроить территорию. Тут хочется вообще сделать акцент на том, что сейчас механизм выделения средств меняется в сторону предложений горожан. И тут нам в помощь, конечно, Программа поддержки местных инициатив. На моем округе такой проект был реализован возле гребной базы. Здесь особая роль депутата заключается в том, чтобы объяснить людям, что есть такие программы и рассказать, как принять в них участие. И жители откликнутся.

- Какую помощь вы еще оказывали жителям города как депутат?

– Мы постоянно помогаем ветеранам. В Заволжском районе есть Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель Совета – Николай Тимофеевич Никодимов. Помогаем в проведении праздничных мероприятий. Также ежегодно в каждый детский садик округа без исключения я как депутат выделял денежные средства на решение насущных проблем, в частности, по текущему ремонту. Также помогал и школам. Материалы, оборудование закупались и для подростково-молодежного клуба «Матрица». Перечислялись денежные средства для пополнения библиотечного фонда. Эту помощь видно, она осязаема и люди очень довольны.

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Ануфриева Юрия Владимировича.